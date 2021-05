Solofra, bambini maltrattati all’asilo: condannati due maestri

Cronaca di Avellino: condannati a due anni di reclusione due insegnanti accusati di maltrattamenti in un asilo di Solofra.

- Advertisement -

Condannati a due anni di carcere due maestri, accusati di maltrattamenti nei confronti dei piccoli alunni dell’asilo dove lavoravano, a Solofra. Il gup di Avellino, Francesca Spella, ha ritenuto i due insegnanti colpevoli al termine del processo che si è tenuto con rito abbreviato.

Il pm Luigi Iglio aveva proposto un anno di reclusione per la maestra, mentre per il maestro due, visto che quest’ultimo era anche anche accusato di avere palpeggiato alcuni bambini (accusa poi caduta). I due, entrambi incensurati, beneficeranno della sospensione della pena.

Vi furono dunque schiaffi, botte e spintoni, ma anche metodi coercitivi come l’isolamento in una stanza buia per i piccoli più disobbedienti.

Confermata la ricostruzione degli inquirenti per quanto riguarda i maltrattamenti, per una vicenda che risale a due anni fa dopo la denuncia di alcune mamme, le quali avevano installato all’interno della struttura alcune videocamere nascoste e delle microspie per captare anche l’audio.

Per altri due insegnanti, che non hanno scelto il rito abbreviato ma quello ordinario, il processo è ancora in corso.