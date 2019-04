Gioia di vivere: il centro di psicologia e psicoterapia avrà anche uno sportello gratuito di primo ascolto (riservato tra l’altro a donne vittime di violenza e ragazzi vittime di bullismo).

Si chiama Gioia di Vivere, il Centro di Psicologia e Psicoterapia inaugurato sabato scorso a Napoli, presso il Complesso Monumentale di Santa Maria La Nova. Il Centro sarà diretto dalla psicologa psicoterapeuta Dr.ssa Lucia Pirone. “Il Centro Gioia di Vivere – afferma la Direttrice dr. Lucia Pirone – ha radici profonde e prende spunto da un progetto nato negli anni Novanta, frutto della professionalità della dott.ssa Vanna Grillo, decano dell’Ordine degli Psicologi della Campania, che ha dedicato e dedica tuttora la sua vita alla restituzione del benessere psicofisico. Oggi, nella splendida cornice del Complesso Monumentale di S. Maria la Nova, con l’ausilio della dr.ssa Nadia Lucci, psicologa psicoterapeuta, coordinatrice, intendiamo proseguire nel solco tracciato, perché ispirate dagli stessi studi, ideali e, soprattutto, mossi dal desiderio di voler provare a restituire la gioia di vivere a chi pensa di averla persa”. Il Centro “Gioia di Vivere” ha istituito uno Sportello di Primo Ascolto, che, essendo gratuito, consentirà anche a chi non ha la possibilità di sostenere le spese di un consulto specialistico, di poter essere aiutato nelle problematiche della vita quotidiana (es. ho paura di denunciare le violenze che subisco in casa, il mio ex fidanzato mi perseguita, se lascio casa come manterrò i figli, lo amo e forse se non lo faccio arrabbiare cambierà, sono un uomo violento e non riesco a gestire la mia gelosia, non so che scelta prendere, ho paura di dire a miei genitori che sono gay, non piaccio abbastanza sui social, i miei amici mi prendono in giro sul gruppo whatsapp, ecc.).

Inoltre, per chi avesse bisogno di sviscerare le problematiche del profondo (es. ansia, attacchi di panico, anoressia, bulimia, dipendenza da gioco d’azzardo e internet, ecc.) attraverso un setting terapeutico, è possibile rivolgerei sempre agli esperti del Centro ad un costo contenuto.

Oltre all’aspetto terapeutico, il Centro “Gioia di Vivere” si pone l’obiettivo di creare presso il Complesso Monumentale di Santa Maria La Nova un vero e proprio laboratorio di idee per giovani professionisti che vogliono condividere i loro progetti in ambito sociale o legati ai temi del benessere psicologico, dando ad essi la possibilità di promuoverli ad un pubblico ampio e qualificato. La Direttrice dr. Lucia Pirone ha già messo a punto un fitto calendario di incontri, seminari e workshop tematici che prevedono la presenza di esperti e che saranno coordinati dalla psicologa psicoterapeuta Nadia Lucci. Il primo appuntamento tematico organizzato dal “Centro Gioia di Vivere” è previsto per la giornata di sabato 6 aprile 2019, alle ore 10:00, a Napoli, presso l’Hotel San Francesco al Monte (Corso Vittorio Emanuele). Gnosis Therapy, questo il tema dell’incontro, si configura come un percorso psicologico dedicato alla conoscenza e all’accettazione di noi stessi e delle nostre emozioni condotto dalla psicoterapeuta dr. Lucia Pirone e dal filosofo Giuseppe Reale che ci accompagneranno nell’affascinante e prezioso viaggio alla scoperta del sé.

La presenza del Centro all’interno del Complesso Monumentale di Santa Maria La Nova, uno dei simboli della cultura partenopea, vero e proprio scrigno di storia e religiosità, intende lanciare il messaggio che la ricerca del benessere interiore diventa più semplice se associata alla grande bellezza dell’arte, una bellezza che può salvare dalle problematiche del profondo, che è capace di farsi spazio nei luoghi dell’anima, laddove sembra difficile trovarla.