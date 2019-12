Napoli: per i 30 anni del Banco alimentare, ecco la magia del Natale col villaggio della Coca-Cola. Sabato 21 dicembre ci saranno mercatini solidali, coro gospel e tante altre attrattive.

Il periodo di Natale a Napoli sarà ancora più speciale, visto che sabato 21 dicembre arriverà nella città partenopea (come anche a Milano, Verona, roma e Palermo) il villaggio della Coca Cola. Sarà un Natale speciale, visto che quello del 2019 coincide con la celebrazione dei 30 anni di attività di Banco Alimentare, che dal 1989 recupera e distribuisce in Italia le eccedenze alimentari.

Coca-Cola sarà al suo fianco con il progetto Condividi la magia del Natale, un invito a riscoprire lo spirito di questo periodo dell’anno e l’importanza e il piacere della condivisione attraverso semplici gesti di generosità. Si potrà incontrare Babbo Natale, emozionandosi con le note del coro Gospel, addobbando l’Albero di Natale con i propri pensieri e desideri e lasciandosi trasportare dal gioco di specchi di un’infinity room a tema natalizio. Il Villaggio sarà anche l’occasione per scoprire la gioia di fare qualcosa per gli altri, visto che ci sarà anche il Coca-Cola Christmas Market, un mercatino solidale di gadget Coca-Cola, il cui ricavato sarà interamente devoluto a Banco Alimentare. Ma non è tutto.

Grazie al progetto Condividi la magia del Natale, verranno anche raccolti e distribuiti 1 milione e mezzo di pasti e organizzate quattro cene sociali nei magazzini di Banco Alimentare di Verona, Roma, Napoli e Palermo per offrire un momento speciale alle persone in difficoltà:

“Il 2019 è stato un anno importantissimo per Banco Alimentare, che ha celebrato 30 anni di attività in Italia, e siamo felici di concluderlo lavorando per il terzo anno consecutivo insieme a Coca-Cola -racconta Giovanni Bruno, Presidente di Fondazione Banco Alimentare- Questa collaborazione ci permette di far vivere lo spirito del Natale a milioni di persone rendendo questo periodo dell’anno un po’ più speciale anche per chi attraversa un momento di difficoltà”.