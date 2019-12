Con Emergency, Pulcinella parte da Napoli e arriva in Giappone

“Pulcinella in Giappone” è lo spettacolo teatrale che lo Spazio Natale Emergency di Napoli propone giovedì 5 dicembre alle 18.30 nella corte di Palazzo Fondi.

Si chiama “Pulcinella in Giappone” lo spettacolo teatrale che lo Spazio Natale Emergency di Napoli propone giovedì 5 dicembre alle 18.30 nella corte di Palazzo Fondi, al civico 24 di via Medina. In scena, Kazuki Jingu e Marta Bianco, con Paolo Cotrone (shamisen e narratore) e Ryuji Yoshida (taiko). L’ingresso è libero con prenotazione obbligatoria scrivendo all’indirizzo email emergency.napoli@gmail.com

Pulcinella in Giappone

Pulcinella è in mare, rema su una barca. Improvvisamente si scatena una tempesta. Lotta contro le acque e il vento con tutte le sue forze finché, sfinito, sviene su una spiaggia desolata. Sarà una ragazza a salvarlo, prendendosi cura di lui per lunghi giorni. Pulcinella, addormentato, verrà visitato in sogno da un demone che gli rivelerà di essere sbarcato molto lontano da casa sua, in Giappone. Per aiutarlo a sopravvivere e superare le difficoltà che presto si presenteranno, gli farà dono di un antico manuale, in cui troverà gli insegnamenti per rapire e far sbocciare come in primavera il suo nuovo amore in quella terra lontana.

Sarà il canto della sua bella salvatrice giapponese a riportarlo alla realtà e Pulcinella si troverà a doverla corteggiare seguendo le istruzioni del manuale che ha ricevuto dal demone. Nei suo vari tentativi, scoprirà la cultura giapponese, portando in scena l’iconica comicità della Commedia dell’arte. Le resistenze della bella giapponese saranno la sfida più grande di Pulcinella in Giappone, sfide che lo porteranno a fare i conti anche con il pericolo, e la morte.

Lo spettacolo affronta il tema dell’amore e dell’incontro fra la cultura giapponese e quella napoletana, fondendo le tecniche del mimo, della Commedia dell’arte, del teatro kabuki e del naga-uta, con l’ accompagnamento di un coro con shamisen e taiko.

Durata 40’ ca.

Attori Marta Bianco, Kazuki Jingu

Coro (shamisen e narratore) Paolo Cotrone

Coro (taiko) Ryuji Yoshida

Kazuki Jingu è laureato in lingua e cultura italiane all’università degli Studi stranieri di Tokyo, ha studiato l’arte del Kyogen (il teatro tradizionale giapponese) con il maestro Tadashi Ogasawara della scuola di Izumi. Diplomato in mimo corporeo, si è dedicato allo studio della maschera e della Commedia dell’Arte, sotto la guida di ICRA Project, condotto da Michele Monetta e Lina Salvatore

Marta Bianco ha studiato teatro cinese presso L’Accademia Centrale di Teatro di Pechino, teatro sperimentale in lingua cinese e italiana con il maestro Lorenzo Montanini e teatro shakespeariano con Roberto Del Gaudio.