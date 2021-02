Giocano a calcetto in barba alle norme anti-Covid, partite interrotte dalla polizia a Miano e Soccavo

Due partite di calcetto sono state interrotte dall’arrivo degli agenti di polizia a Soccavo e Miano, portando alla chiusura degli impianti.

Due partite di calcetto, una a Miano e l’altra a Soccavo, Napoli, sono state interrotte ieri sera dagli agenti dell’ufficio Prevenzione generale, durante il servizio di controllo del territorio. I poliziotti sono intervenuti in via Comunale Vecchia di Miano per una segnalazione di una partita di calcetto presso una struttura sportiva. Gli agenti hanno sanzionato il titolare e sette persone, tra i 19 e i 48 anni, per inottemperanza alle misure anti Covid-19 disponendo, inoltre, la chiusura immediata della struttura.

Nella stessa serata gli agenti sono intervenuti a Soccavo per un’altra partita che si stava disputando in un centro sportivo di via dello Sport. Un dipendente e 10 giovani, tra i 16 ed i 21 anni, sono stati sanzionati per inottemperanza alle misure anti Covid-19. Anche in questo caso è stata disposta l’immediata chiusura dell’impianto sportivo.