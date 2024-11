Snav accoglie richiesta pendolari: partenza aliscafo per Ischia e Procida spostata alle 14

La richiesta giunta dai pendolari a Snav era di un differimento di soli 10 minuti dell’orario di partenza onde consentire ai lavoratori di poter raggiungere il porto in tempo utile per imbarcarsi.

Snav modifica l’orario della corsa dell’aliscafo in partenza da Casamicciola e Procida per Napoli alle ore 13.50 rispondendo in modo positivo alla richiesta del gruppo di pendolari composto da docenti, studenti e altri lavoratori che quotidianamente viaggiano tra Procida e Ischia, terminando il proprio orario di lavoro e le loro attività sulle isole alle ore 13:30, orario che per loro rende impossibile raggiungere in tempo l’aliscafo SNAV in partenza dalle 13:50 da Casamicciola e poi da Procida per Napoli.

La richiesta giunta dai pendolari era di un differimento di soli 10 minuti dell’orario di partenza onde consentire ai lavoratori di poter raggiungere il porto in tempo utile per imbarcarsi.

Snav ha compreso le esigenze dei pendolari e ha inoltrato la richiesta di variazione orario alle Autorità regionali confermando quindi la sua attenzione per gli utenti e soprattutto per quelle categorie che legano indissolubilmente la loro quotidianità ai mezzi di trasporto marittimo.

L’autorizzazione è stata sollecitamente concessa dagli uffici regionali delegati al trasporto marittimo così da consentire già da oggi 31 ottobre 2024 di modificare l’orario di partenza della corsa interessata dalle ore 13.50 alle ore 14.00.