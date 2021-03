Serie Tv: La lista delle migliori del fine settimana dal 13 al 15 marzo

Serie Tv, anticipazioni. Ecco la nostra lista delle migliori serie tv in onda nel fine settimana dal 13 al 15 marzo.

Un altro weekend sta per arrivare e se siete in zona rossa o arancione non sono molte le cose che potete fare. Per questo abbiamo stilato una lista delle migliori serie tv in onda questo fine settimana, dal 13 al 15 marzo.

VENERDÌ

Satellite

Fox Crime: The Blacklist (Luther Braxton)

Fox Life: Revenge (Ambush) | Scandal (Baby Made a Mess)

Sky Uno: Glee (Child Star)

Digitale Pay

Joi: Mom (Cheeseburger Salad and Jazz, Benito Poppins and a Warm Pumpkin)

Crime: Major Crimes (Party Foul)

Digitale Free

Raidue: The Good Wife (Colpo di scena)

LaEFFE: Mildred Pierce (Episodio 2)

USA

CBS: Hawaii Five-0 (Kahania)

NBC: Grimm si ferma per una settimana

BBC One: I Moschettieri si ferma per una settimana

Fox: Glee (We Built This Glee Club)

CW: Hart of Dixie si ferma per una settimana

Syfy: 12 Monkeys (TBA) | Helix (TBA)

SABATO

Digitale Free

Raidue: Agents of S.H.I.E.L.D. (Gentaglia, Il principio della fine) con gli ultimi due episodi della prima stagione, in onda dalle 14.00 | Elementary (Seed Money)

Digitale Pay

Action: Supernatural (Hunteri Heroici)

Crime: Hannibal (Yakimono)

Satellite

Fox: Modern Family (Strangers in the Night)

USA

STARZ: Black Sails (XVI.)

DOMENICA

Digitale Free

Raiquattro: Doctor Who (Flatline)

Raiuno: Braccialetti rossi (Episodio 5) con l’ultimo episodio della seconda stagione, in onda alle 21.30

Raidue: NCIS (Choke Hold) | CSI: Cyber (CMND:/CRASH)

Digitale Pay

Crime: Person of Interest (The Devil You Know)

Mya: The Originals (Live and Let Die)

USA

CBS: Madam Secretary (Tamerlane) | The Good Wife (Open Source)

Fox: I Simpson (Waiting For Duffman) | Brooklyn Nine-Nine (Sabotage) | I Griffin (Dr. C and the Women)

ABC: C’era una volta (Enter the Dragon) | Secrets & Lies (The Sister)

AMC: The Walking Dead (Spend)

BBC Two: Episodes (Episode Nine) con l’ultimo episodio della quarta stagione, in onda alle 22.30

Showtime: Shameless (Carl’s First Sentencing)

HBO: Girls (Daddy Issues) | Looking (Looking for Sanctuary) con l’ultimo episodio della seconda stagione, in onda alle 22.00