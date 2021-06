Serie A2 Femminile, Aktis Acquachiara è in semifinale playoff. Giovedì 17 Giugno Gara 2

L’Aktis Acquachiara mette un piede in finale playoff. Gara 1 di semifinale contro l’ F&D H2o Velletri termina col punteggio di 12-5 in favore delle napoletane.

L’Aktis Acquachiara si porta subito al comando della gara Mazzola e Di Maria che timbrano il 2-0. Scacco accorcia con un destro in superiorità ma Zizza, ben trovata da Di Maria ai due metri, insacca il pallone del 3-1 allo scadere della prima frazione. Velletri sembra reagire bene, nel corso del secondo periodo, e con le marcature di capitan De Cuia e Zenobi accorcia ad una sola lunghezza e nel finale avrebbe la possibilità di pervenire al pareggio ma sono imprecise con l’uomo in più.

Damiani in panchina striglia le sue e quella che entra in vasca nel terzo tempo è tutt’altra Acquachiara. Nei secondi 16 minuti di gioco il break delle padroni di casa è letale (8-1). I due centroboa Di Maria e De Magistris sono incontenibili, Foresta trasforma un rigore, Zizza si ripete e Mazzola insacca all’angolino. Nel terzo tempo per l’F&D ancora a segno De Cuia mentre De Luca sigla la rete che fissa il punteggio.

Acquachiara al comando della serie, dunque. Giovedì 17 Giugno prossimo (fischio d’inizio alle ore 20), presso la piscina di Frosinone, il secondo atto del confronto tra le due compagini. Un successo per l’Aktis significherebbe qualificazione diretta alla finalissima playoff mentre una sconfitta costringerebbe le squalotte ad un nuovo confronto in eventuale Gara 3.

“Era vincere e l’abbiamo fatto in modo netto – analizza a fine partita il tecnico Damiani – Non abbiamo giocato bene i primi due tempi ed abbiamo girato malissimo con l’uomo in più. Non sono, però, soddisfatta della prestazione e dell’approccio alla gara delle mie giocatrici. Capisco quel pizzico d’emozione iniziale avendo i favori del pronostico ma dobbiamo e possiamo migliorare ulteriormente. Nota positiva? Oltre al risultato finale, chiaramente, mi è piaciuta la fase difensiva: abbiamo concesso pochissimo alle nostre avversarie”.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

AKTIS ACQUACHIARA – F&D H2O VELLETRI 12-5 (3-1, 1-2, 4-1, 4-1)

Acquachiara: D’Antonio, Zizza 2, De Magistris 3, Scarpati A., Di Maria 4, Massa, Mazzola 2, Tortora, Anastasio, Carotenuto, Foresta 1, De Bisogno, Gaito. All. Damiani

Velletri: Galbani, Bassotti, Cosentino, Ambrosini, Zenobi 1, Carosi, Aprea, Fava, De Cuia 2, Scacco 1, Troncanetti, Pinci, De Luca 1. All. Luotto

Arbitri: Savino e Rondoni