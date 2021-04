Secondigliano, assessora Galiero annuncia: “Ok ai lavori di riqualificazione del Mercato rionale di via Monte Somma”

Comune di Napoli: su proposta dell’assessora Rosaria Galiero la Giunta ha approvato i lavori di riqualificazione del Mercato rionale di Via Monte Somma a Secondigliano.

La Giunta Comunale di Napoli, su proposta dell’Assessore alle Attività Produttive e al Bilancio, Rosaria Galiero, ha approvato i lavori di riqualificazione e messa in sicurezza del Mercato rionale di via Monte Somma a Secondigliano.

“L’amministrazione comunale – dichiara l’assessore Rosaria Galiero – in un momento di conclamata crisi del settore commerciale, ha deciso di mettere in campo un intervento necessario per la rifunzionalizzazione del mercato di via Monte Somma a Secondigliano. Ciò allo scopo di valorizzare un fondamentale punto distributivo per il quartiere e consentire la successiva assegnazione dei box e dei posteggi attualmente vacanti”.

Gli interventi previsti riguarderanno la messa in sicurezza del mercato, per garantire, innanzitutto, la salvaguardia della salute dei commercianti e dei clienti, rispettando la continuità dei servizi offerti.

“Si tratta di uno sforzo importante, continua l’Assessore Rosaria Galiero, che tuttavia va nella direzione della creazione di nuovi posti di lavoro e del potenziamento del canale commerciale di un quartiere come Secondigliano. Ringrazio la Municipalità e i suoi tecnici per aver messo a punto il progetto e sono certa che daranno corso all’esecuzione dei lavori nel più breve tempo possibile. Un ulteriore intervento messo in campo a sostegno della categoria così come fortemente richiesto dalla commissione mercati e attività produttive presieduta dal Cons. Vincenzo Solombrino”.