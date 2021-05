Seconda vittoria per la Gevi Napoli Basket. Azzurri avanti 2-0 nella serie

Gevi Napoli Basket – Giorgio Tesi Group Pistoia 80-70. Azzurri avanti 2-0 nella serie. Sacripanti: “Bravi a rimanere compatti”.

- Advertisement -

Seconda vittoria per la Gevi Napoli Basket che, in gara 2 dei quarti di finale del tabellone oro, supera al PalaBarbuto la Giorgio Tesi Group Pistoia per 80-70 . Il miglior realizzatore degli azzurri è Burns, 16 i suoi punti.

Gli azzurri si portano cosi in vantaggio per 2-0 nella serie, mantenendo il fattore campo in attesa della trasferta in Toscana.

Coach Sacripanti schiera in quintetto Mayo, Marini, Parks, Iannuzzi e Zerini, coach Carrea risponde con Saccaggi, Fletcher, Wheatle,Riisma e Sims.

Inizio equilibrato, Mayo segna quattro punti di fila, Parks pareggia i canestri di Sims a quota 8. Poletti e Wheatle scavano un break di 16-10 per la formazione toscana ma il finale è tutto per gli azzurri che, con Zerini e Monaldi, chiudono avanti la prima frazione sul 18-16.

Si fa sentire l’ingresso di Burns che va subito a segno da sotto, risponde Poletti. Uglietti segna dalla lunga distanza mentre Saccaggi riavvicina Pistoia sul 26-25. Molta intensità in campo, Wheatle segna dalla media mentre Burns si fa valere sotto le plance. La tripla di Uglietti, sul finale, vale il 32-32 all’intervallo lungo.

Nel terzo quarto è Pistoia a partire forte con i canestri dalla lunga distanza di Wheatle e Della Rosa che portano la Giorgio Tesi Group avanti di 6 sul 42-36. La reazione della Gevi arriva con Marini, quattro punti in fila, e con le triple di Zerini e Parks che riportano in vantaggio gli azzurri. Saccaggi non sbaglia dalla lunetta, scambio di triple tra Parks e Della Rosa, il canestro di Riisma nell’ultima azione vale il 58-57 Gevi all’ultimo intervallo.

Nell’ultimo periodo sono gli azzurri a partire forte, segna Zerini dalla lunga, Marini da sotto, 4 in fila di Burns che chiuderà a quota 16. La tripla di Mayo vale il 72-61 che, nonostante i generosi tentativi di Pistoia, guidata da Poletti, chiuderà la partita. Marini segna il canestro della staffa. Si chiude sull’ 80-70 Gevi.

“Complimenti a Pistoia che ha giocato una gara intensa. – dichiara il coach Sacripanti – Noi abbiamo perso a rimbalzo offensivo, subendo la loro fisicità ma siamo stati bravi in difesa ed a rimanere compatti quando ci siamo trovati sotto nel punteggio. Allargando il campo, alla fine, siamo riusciti venire a capo di una difesa molto solida. Pistoia è una squadra che non molla mai, sapevamo che sarebbe stata una partita dura. Adesso ci aspetta una trasferta molto difficile, pensiamo una gara alla volta”.

Le due squadre torneranno in campo per gara 3 venerdi sera 28 maggio alle ore 18,00, al PalaCarrara di Pistoia.

Gevi Napoli Basket-Giorgio Tesi Group Pistoia 80-70(18-16;32-32;58-57)

Gevi Napoli Basket: Zerini 15,Iannuzzi 2,Klacar ne, Parks 15, Sandri, Marini 12, Mayo 7, Uglietti 8, Burns 16, Monaldi 3, Coralic ne, Cannavina ne. All. Sacripanti.

Giorgio Tesi Group Pistoia: Querci ne, Del Chiaro, Poletti 17, Fletcher 7, Saccaggi 10, Sims 13, Zucca ne, Wheatle 11, Della Rosa 8, Riisma 4. All.Carrea.

La gara Gevi Napoli Basket-Giorgio Tesi Group Pistoia sarà trasmessa in differita su TelecapriSport, emittente ufficiale della Gevi, Canale 74 del Digitale Terrestre.