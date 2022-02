Scisciano, trovato fucile da cecchino pronto a sparare nascosto in un panno

Era avvolto in un panno, all’interno di un palazzone del complesso “ex legge 219”, a Scisciano, il fucile da cecchino scoperto e sequestrato dai carabinieri nel corso di un servizio Alto Impatto.

Un fucile da cecchino avvolto in un panno e con il colpo in canna è stato scoperto e sequestrato dai carabinieri a Scisciano nel corso di un servizio Alto Impatto che ha interessato anche il comune di San Vitaliano.

Nel campionario di armi sequestrate negli ultimi tempi mancava qualcosa di simile. Calibro 22, proiettile già in canna, mirino telescopico, silenziatore e matricola abrasa. Una carabina per il tiro di precisione il cui rinvenimento a Scisciano, in un palazzone del complesso “ex legge 219”, ha lasciato non poco sorpresi.

A scovare l’arma i carabinieri della Compagnia di Castello di Cisterna che, insieme a quelli del Reggimento Campania e del Gruppo Forestale di Napoli, sono stati impegnati in un servizio di controllo del territorio.