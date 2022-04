Sciopero ANM giovedì 28 aprile di 4 ore Faisa Confail

Anm informa che giovedì 28 Aprile l’Organizzazione Sindacale CONFAIL FAISA ha proclamato una seconda azione di sciopero di 4 ore, dalle ore 11.00 alle ore 15.00. Ecco le fasce garantite.

Anm informa che giovedì 28 Aprile l’Organizzazione Sindacale CONFAIL FAISA ha proclamato una seconda azione di sciopero di 4 ore, dalle ore 11.00 alle ore 15.00. L’eventuale interruzione del servizio ANM verrà gestita nel rispetto delle fasce di garanzia con le seguenti modalità:



• Linee di Superficie: (tram, bus, filobus) stop al servizio dalle ore 11:00 alle ore 15:00. Le ultime partenze saranno effettuate circa 30 minuti prima l’inizio dello sciopero per riprendere circa 30 minuti dopo la fine dello sciopero.

• Funicolari Chiaia, Centrale, Montesanto e Mergellina: ultima corsa garantita del mattino alle ore 10.40. Il servizio riprende con la prima corsa pomeridiana delle ore 15.20.

• Metro Linea 1: ultima corsa garantita da Piscinola alle ore 10.26 e da Garibaldi alle ore 10.24. Il servizio riprende con prima corsa pomeridiana da Piscinola alle ore 15.48 e da Garibaldi alle 16.28.

Motivazioni dello sciopero: Rinnovo del C.C.N.L. di categoria scaduto nel 2017. Sicurezza sui luoghi di lavoro anche alla luce delle inedite problematiche introdotte dalla pandemia tuttora in corso e conseguente riorganizzazione del lavoro.

Dati adesione sciopero del 25 Febbraio 2022: in occasione della prima azione di sciopero di 24 ore l’adesione complessiva del personale ANM in servizio si è attestata al 33%. Dopo le ultime corse effettuate a copertura dei servizi minimi, sia mattinali sia serali, la Linea 1 metropolitana ha interrotto la circolazione per adesione del 53% del personale in turno alla protesta sindacale. Anche i tre impianti funicolari Centrale, Chiaia e Montesanto, al di fuori delle fasce di garanzia regolarmente servite, hanno sospeso il servizio con un’adesione alle agitazioni del 76% del personale in turno. Hanno invece funzionato regolarmente per l’intera fascia oraria di servizio, il sistema intermodale Vomero di scale mobili e gli ascensori cittadini. Servizio ridotto per bus, tram e filobus. In superficie ha circolato il 69% dei mezzi programmati con un’adesione allo sciopero del 31% del personale in turno.

Info e aggiornamenti: Contact center ANM al numero verde 800 639525 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 6.30 alle ore 20.00 / profili social media anmnapoli facebook e twitter / Anmpoint stazioni metro e funicolari.

Comunicazione valida ai sensi e per gli effetti della legge 146/90 sulla regolamentazione dello sciopero nei pubblici servizi