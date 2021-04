Scampia, nelle tasche 4 varietà di droga per spaccio: arrestato 24enne

Gran parte delle dosi era nascosta in un calzino e in un pacchetto di caramelle che il giovane nascondeva addosso quando è stato fermato nel quartiere Scampia.

Avevano appena ceduto una dose di cocaina e una di kobret quando i carabinieri della stazione di Scampia, Napoli, li hanno sorpresi. Erano nel lotto T/B un 24enne del posto già noto alle forze dell’ordine e un complice poi fuggito – e stavano smerciando droga ad un tossicodipendente di Scampia, poi identificato e segnalato alla Prefettura.

Perquisito, il 24enne è stato trovato in possesso di altre 45 dosi kobret e 2 di cocaina. E ancora 18 dosi di crack, 47 di eroina e 310 euro in contante ritenuto provento illecito. Gran parte delle dosi era nascosta in un calzino e in un pacchetto di caramelle che il giovane nascondeva addosso.

Arrestato per spaccio di stupefacenti, il 24enne è stato tradotto al carcere di Poggioreale in attesa di giudizio. Continuano le indagini per rintracciare il complice.