Scampia, agguato di Camorra in circolo ricreativo: morto un 40enne

Cronaca di Napoli: il 40enne ucciso in un circolo ricreativo di Scampia sarebbe vicino al clan Abbinante.

- Advertisement -

Agguato di Camorra nella serata di ieri, venerdì 12 febbraio, all’interno di un circolo ricreativo di Scampia, nel corso del quale è morto un uomo di 40 anni.

La vittima è stata raggiunta da numerosi colpi d’arma da fuoco. L’uomo (considerato vicino al clan Abbinante) è stato trovato riverso a terra e al momento non sembrano esserci testimoni.

Trasportato al Cardarelli gravi in condizioni, per lui non c’è stato nulla da fare. Su quanto accaduto all’interno di un circolo ultrà in via Anna Maria Ortese (nell’area cosiddetta “33”) indagano i Carabinieri della compagnia Stella.