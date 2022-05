Scampia, 28enne ferito a colpi d’arma da fuoco: è in prognosi riservata

Sono in corso le indagini per ricostruire la dinamica del ferimento di un 28enne avvenuto la notte tra il 4 e il 5 maggio a Scampia.

Nella notte tra il 4 e il 5 maggio a Scampia (Napoli) un 28enne è rimasto ferito a colpi d’arma da fuoco. Il giovane si è recato con mezzi propri all’ospedale Cardarelli, dove è stato curato per un politrauma causato diverse ferite in più punti del corpo, ed è ricoverato in prognosi riservata.

Ai poliziotti intervenuti ha raccontato di essere stato ferito mentre era alla guida della propria auto in via Roma verso Scampia. Sul posto gli agenti hanno trovato diversi bossoli a terra. Indaga il Commissariato Scampia.