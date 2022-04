Sant’Antimo, sgominati due clan di camorra: 9 arresti

Nell’ambito di un blitz dei Carabinieri sono finite in manette 9 persone ritenute legate a due gruppi criminali operativi a Sant’Antimo.

I carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Giugliano in Campania hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal tribunale di Napoli su richiesta della locale Direzione distrettuale antimafia, nei confronti di 9 indagati a vario titolo, per associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e detenzione e porto illegale di armi comuni di sparo, aggravati dalle finalità e modalità mafiose.

Le indagini, svolte da marzo a dicembre 2019, hanno consentito di fare luce sull’operatività di due distinti gruppi criminali, uno con a capo Armando Angelino, 39enne, e l’altro guidato da Antimo Ceparano, 49enne, entrambi di Sant’Antimo e destinatari del provvedimento restrittivo. I due sono considerati vicini al clan camorristico Verde egemone nei comuni di Sant’Antimo, Casandrino e Grumo Nevano, attivi nel traffico e nello spaccio di sostanze stupefacenti.

Le attività investigative hanno permesso, inoltre, di accertare che il gruppo criminale promosso da Angelino aveva a disposizione armi da fuoco di vario genere e che alcuni componenti si erano interessati alle elezioni amministrative comunali del 2019 per il Comune di Grumo Nevano. Nel corso delle indagini sono stati recuperati e sequestrati un ingente quantitativo di hashish, cocaina e marijuana, nonché armi di vario tipo ed ordigni esplosivi artigianali.

Elenco soggetti sottoposti a misura cautelare:

– Angelino Armando, nato a Napoli il 21.11.1983: porto illegale di arma comune da sparo – custodia in carcere;

– Belardo Antimo, nato ad Aversa il 9.10.1992: porto illegale di arma comune da sparo – custodia in carcere;

– Di Domenico Salvatore, nato a Napoli l’11.01.1985: associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e spaccio – custodia in carcere;

– Pecoraro Gaetano, nato a Napoli il 28.05.1998: associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e spaccio – custodia in carcere;

– Ceparano Antimo, nato a Sant’Antimo il 15.3.1973: associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e spaccio – custodia in carcere;

– Petito Carmine, nato ad Aversa il 6.3.1987: associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e spaccio – custodia in carcere;

– Rinaldo Nicola, nato ad Aversa il 2.5.1988: associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e spaccio – custodia in carcere;

– Iannicello Francesco, nato a Caserta il 7.11.1997: associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti – AA.DD.;

– Belardo Angela, nata ad Aversa il 7.10.1985: porto illegale di arma comune da sparo – AA.DD.