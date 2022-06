E’ caccia ai rapinatori di distributori di carburante che, armati di pistola, hanno seminato il panico tra Sant’Antimo e Casandrino.

Rapine in serie a Sant’Antimo e a Casandrino, in provincia di Napoli, per un incasso complessivo di 3.400 euro. I Carabinieri della locale Tenenza sono intervenuti in via Separiello dove due banditi, di cui uno armato di pistola, a bordo di uno scooter e con caschi integrali avevano rapinato l’addetto del distributore di benzina per un incasso di 700 euro. Probabilmente – secondo l’ipotesi dei Carabinieri – sempre le stesse persone e nelle stesse modalità poco prima avevano rapinato altre due stazioni di servizio a Casandrino.

Una in via Paolo Borsellino per un incasso di 500 euro e un’altra sempre nella stessa strada ma al civico 129: il bottino questa volta è di 2.200 euro. Indagini in corso da parte dei Carabinieri della Compagnia di Giugliano in Campania che hanno sentito le vittime e acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona e di quelle presenti negli impianti.