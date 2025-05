A Sant’Agata dei Goti rombano le Supercar, arriva il Saticula Motor Show

A Sant’Agata dei Goti la prima edizione della rassegna motoristica con supercar, stuntman, auto da sogno, sicurezza stradale, stand di Polizia, Esercito e la campana della pace dell’Aeronautica.

Preparatevi a un weekend di rombi assordanti, acrobazie mozzafiato e pura passione per i motori! Sabato 31 maggio e domenica 1° giugno, Piazza Giovanni Paolo II a Sant’Agata de’ Goti (Benevento) ospiterà la prima edizione del Saticula Motor Show. Un evento imperdibile che unisce lo spettacolo delle supercar e degli stuntmen alla promozione della sicurezza stradale e a importanti iniziative di solidarietà.

Organizzato dall’Associazione di Promozione Sociale De’ Goti, fondata da Antonio Olivieri, Tommaso Izzo e Pasquale Parricelli, il Saticula Motor Show nasce per valorizzare il ricco patrimonio storico e culturale del territorio, offrendo al contempo un’esperienza indimenticabile per appassionati, curiosi e famiglie.

Un Programma Ricco di Emozioni

La manifestazione prenderà il via sabato 31 maggio alle ore 9:00 con un focus sulla sicurezza: la Polizia di Stato terrà un Corso di Sicurezza Stradale, sottolineando il suo impegno costante a fianco degli eventi motoristici. Alle 11:00, l’emozionante Alzabandiera sarà accompagnata dal suono della “Campana della Pace” della Pontificia Fonderia Marinelli di Agnone, messa a disposizione dal Comando dell’Aeronautica di Capodichino, presente all’evento insieme a una rappresentanza dell’Esercito. Dalle 11:30, l’asfalto si infiammerà con le esibizioni mozzafiato degli stuntmen di auto e moto.

Il sabato sarà una giornata speciale dedicata ai bambini e ai diversamente abili, che avranno l’opportunità unica di vivere l’emozione di un giro in Ferrari o Lamborghini. Questa iniziativa di solidarietà, ormai consolidata dagli organizzatori del Motor Show, ha già valso loro il prestigioso riconoscimento del “Leone d’oro” nell’ambito del Gran Premio Internazionale di Venezia, assegnato ad Antonio Olivieri per il suo Vesuvio Motor Show. Sempre sabato 31 maggio, un gesto di grande cuore: una visita con moto elettriche all’Ospedale Santobono di Napoli per portare un sorriso ai piccoli ricoverati.

Domenica 1° giugno, la potenza delle SuperCar tornerà protagonista. Alle ore 9:00, l’accoglienza degli equipaggi darà il via alla giornata, seguita alle 10:50 e alle 15:30 da nuove spettacolari esibizioni di stuntman. Nel pomeriggio, alle 17:30, le SuperCar si sposteranno a Durazzano per una parata di bellezza e una sosta in piazza, offrendo un’ulteriore occasione per ammirare da vicino modelli iconici come Ferrari, Maserati, Lamborghini e molti altri marchi da sogno.

Motor Show: Non Solo Spettacolo, Ma un Sogno e Solidarietà

“Il Saticula Motor Show vuole essere un omaggio della passione per i motori a una terra ricca di gioielli architettonici, dove desideriamo portare i gioielli dei motori mondiali,” afferma l’organizzatore Antonio Olivieri. “Ma non è solo un’esibizione. È anche un momento per far vivere un sogno ai bambini con un giro in Ferrari e un’occasione di solidarietà verso quei bimbi che, in altre parti della regione come l’ospedale Santobono-Pausilipon, sono protagonisti abituali delle nostre manifestazioni con le moto elettriche che sfilano nei corridoi o le mini-esibizioni delle SuperCar nel parcheggio dell’ospedale.”

L’evento è reso possibile grazie alla proficua collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Sant’Agata de’ Goti.