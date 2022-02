Sanremo 2022, boom di ascolti per la prima serata: Mahmood e Blanco in testa

Sanremo 2022: show dei Maneskin e Fiorello scatenato. Arrivano Laura Pausini e Checco Zalone. Ecco i 13 cantanti che si esibiranno stasera.

Quasi 11 milioni di telespettatori (con oltre il 54% di share) per la serata di apertura di Sanremo 2022 su Rai 1. Un successo straordinario, che all’esordio non arrivava dal 2005 (conduzione Paolo Bonolis e Antonella Clerici). “Una vittoria della musica”, ha detto Amadeus in conferenza stampa, affiancato da Lorena Cesarini, co-conduttrice della seconda serata.

Amadeus, commosso in avvio di serata dall’affetto del pubblico dell’Ariston, è stato affiancato da Ornella Muti e dal suo amico Fiorello, letteralmente incontenibile nelle sue gag, tra cui anche l’autodefinirsi “terza dose dell’intrattenimento” e un coro per il neo-rieletto Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Tra gli artisti in gara, commozione per un Gianni Morandi acclamato dal pubblico. In testa dopo le prime 12 esibizioni ci sono però Mahmood e Blanco con la loro “Brividi”. Commozione anche per i Maneskin, tornati a Sanremo dopo un anno pieno di successi, capeggiati da “Zitti e buoni” e l’intensa “Coraline”.

Ovazione nel momento del tributo a Franco Battiato. Ospiti di Sanremo sono stati anche i Meduza (che hanno fatto ballare il teatro) e Raoul Bova e Nino Frassica (che saranno protagonisti della nuova stagione di Don Matteo). Per la seconda serata, sono in arrivo Laura Pausini (che canterà e svelerà anche i partner che saranno con lei all’Eurovision in programma a Torino) e un Checco Zalone che promette scintille all’insegna del “politicamente non corretto”. Sulla nave, con Orietta Berti e Fabio Rovazzi, ci sarà Ermal Meta.

Sanremo 2022: la classifica della prima serata e le canzoni in gara stasera

Mahmood e Blanco: “Brividi”;

La Rappresentante di Lista: “Ciao Ciao”;

Dargen D’Amico: “Dove si balla”;

Gianni Morandi: “Apri tutte le porte”;

Massimo Ranieri: “Lettera al di là del mare”;

Noemi: “Ti amo non lo so dire”;

Michele Bravi: “Inverno dei fiori”;

Rkomi: “Insuperabile”;

Achille Lauro “Domenica”;

Giusy Ferreri “Miele”.

Yuman: “Ora e qui”;

Ana Mena: “Duecentomila ore”.

Stasera si esibiranno altri 13 “big”: ecco la scaletta completa

Sangiovanni: “Farfalle”;

Giovanni Truppi: “Tuo padre, mia madre, Lucia”;

Le Vibrazioni: “Tantissimo”;

Emma: “Ogni volta è così”;

Matteo Romano: “Virale”;

Iva Zanicchi: “Voglio amarti”;

Ditonellapiega e Rettore: “Chimica”;

Elisa: “O forse sei tu”;

Fabrizio Moro: “Sei tu”;

Tananai: “Sesso occasionale”;

Irama: “Ovunque sarai”;

Aka7even: “Perfetta così”;

Highsnob e Hu: “Abbi cura di te”.