San Valentino, la festa degli innamorati: ecco le frasi più belle da dedicare a chi si ama

San Valentino: ecco una meravigliosa carrellata di citazioni letterarie perfette per la giornata dedicata a tutti coloro che sono innamorati.

E venne la volta del giorno di San Valentino anche nel 2022. Oggi, lunedì 14 febbraio, si celebra la giornata dedicata a tutti gli innamorati, che ormai è conosciuta da tutti tra curiosità e leggende.

Sembra che questa data sia diventata la festa degli innamorati grazie allo scrittore inglese Geoffrey Chaucer, il quale, verso la fine del 1300, scrisse il poema onirico “Il Parlamento degli uccelli”, in cui vengono celebrate le nozze dell’allora Re Riccardo II, sovrapponendo la figura del Santo a quella di Cupido. Come da tradizione, quest’oggi le coppie celebrano la loro unione, scambiandosi regali e trascorrendo momenti speciali (come in verità dovrebbe avvenire sempre, non solo in una data specifica).

San Valentino è da sempre foriero di speciali frasi d’amore da indirizzare alla persona amata, con artisti, poeti e musicisti che “vengono in soccorso” degli innamorati. In fondo, come diceva Massimo Troisi nel film “Il postino”, “la poesia non è di chi la scrive, ma di chi gli serve”.

Ecco dunque alcune delle citazioni più appropriate per questa giornata dedicata all’amore, che, appunto, potranno “servire” per auguri speciali.

“Solo chi ama senza speranza conosce il vero amore” (Pablo Neruda);

“Da quando mi sono innamorata di te, ogni cosa si è trasformata ed è talmente piena di bellezza… L’amore è come un profumo, come una corrente, come la pioggia. Sai, cielo mio, tu sei come la pioggia ed io, come la terra, ti ricevo e accolgo” (Frida Kahlo);

“L’amore vero vuole il bene dell’amata” (Umberto Eco);

“Se so cos’è l’amore, è grazie a te” (Herman Hesse);

“Amor, ch’a nullo amato amar perdona” (Dante Alighieri).

Citazioni bellissime, che però “devono” tenere ben presente la cosa più importante: il modo più bello per dirsi “Ti amo” una volta di più resta quello di stare insieme per una serata romantica, che sia per una cena a lume di candela oppure anche per una semplice passeggiata mano nella mano (finalmente possibile dopo le zone “arancioni” o “rosse” del San Valentino 2021).