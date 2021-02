San Valentino 2021 a Napoli: ecco San Gregorio Armeno in Amore a 360 gradi

San Gregorio Armeno: fino al 14 febbraio le botteghe della strada dei pastori e dei presepi saranno addobbate con figure dedicate alla festa degli innamorati.

San Gregorio Armeno (la popolarissima strada napoletana dei pastori e dei presepi) celebra San Valentino con l’iniziativa San Gregorio Armeno in Amore a 360°. Fino a domenica 14 febbraio, in occasione della festa degli innamorati, verrà data una nuova luce alla via dei presepi, con installazioni e opere artigianali dedicate all’amore.

Un’iniziativa di rinascita per San Gregorio Armeno, visto che i maestri del presepe e dei pastori (sostenuti da Uniti nel Cuore) sono certamente stati tra i più penalizzati dalla crisi economica dovuta alla pandemia da Covid 19.

San Gregorio Armeno in Amore a 360° (promossa dall’associazione Le botteghe di San Gregorio Armeno) vuole riportare i cittadini napoletani e i turisti a riscoprire la bellezza del posto, dell’arte e dell’artigianato.

Ogni bottega realizzerà statuette di diverse dimensioni che rappresentano l’amore in tutte le sue forme: da quello etero a quello omosessuale, da quello materno e paterno a quello fraterno, da quello tra diverse etnie a quello tra differenti religioni, da quello per l’Arma dei Carabinieri a quello per le Istituzioni.

Alla cerimonia di inaugurazione di ieri, lunedì 1° febbraio, erano presenti vari assessori del Comune di Napoli (Alessandra Clemente, Eleonora de Majo, Rosaria Galiero, Giovanni Pagano e Annamaria Palmieri), oltre a Felice Casucci (assessore al Turismo della Regione Campania).

E, naturalmente, tante associazioni del territorio, ovvero Comitato Uniti nel Cuore, Il Duomo di Napoli, Commercianti a Forcella, Pochos Napoli, Pride Vesuvio Rainbow, Antinoo Arcigay Napoli e ALFI Maree, oltre ai rappresentanti delle Forze dell’ordine.

Foto: pagina Facebook “Le Botteghe di San Gregorio Armeno”