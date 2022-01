San Pietro a Patierno, ultimo viaggio senza assicurazione: sequestrati due carri funebri

Cronaca di Napoli: due carri funebri (uno con bara a bordo) sequestrati dai Carabinieri nel quartiere San Pietro a Patierno perché sprovvisti di assicurazione.

I carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli hanno sequestrato due veicoli perché sprovvisti di assicurazione. È accaduto a San Pietro a Patierno e fin qui sembra di assistere ad una delle innumerevoli attività di controllo dell’Arma.

Ma non è così perché i due veicoli erano carri funebri e viaggiavano senza RCA. Uno dei due carri aveva anche una bara a bordo ed è stato necessario spostare il defunto in un altro mezzo. Per i titolari dei veicoli multe salate e sequestro amministrativo dei carri.