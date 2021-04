San Marzano sul Sarno, spari contro l’auto del pentito: 2 fermi

Sono state fermate due persone per l’agguato avvenuto a San Marzano sul Sarno nei giorni scorsi ai danni di un uomo, in passato collaboratore di giustizia.

Due persone sono state fermate dai carabinieri del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore e dagli agenti della Squadra Mobile di Salerno per il tentato omicidio avvenuto martedì scorso a San Marzano sul Sarno (Salerno). In quella circostanza erano stati esplosi diversi colpi d’arma da fuoco contro un’auto sulla quale viaggiavano il 36enne Carmine Amoruso ed il fratello. L’uomo, in passato, sarebbe stato vicino ad ambienti camorristici e collaboratore di giustizia.

L’operazione, da quanto si apprende, ha punti di convergenza con quella effettuata all’alba di oggi dai carabinieri di Napoli. I dettagli saranno resi noti a breve.