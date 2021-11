San Lorenzo Maggiore, 40enne arrestato per atti persecutori nei confronti della ex moglie

I militari sono intervenuti in aiuto di una donna e della propria figlia e hanno tratto in arresto per atti persecutori il suo ex marito, un 40enne di San Lorenzo Maggiore.

Durante la notte i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Cerreto Sannita sono intervenuti in aiuto di una donna e della propria figlia ed hanno tratto in arresto per atti persecutori il suo ex marito, un 40enne di San Lorenzo Maggiore (BN).

I militari, nella tarda serata di ieri, infatti su richiesta, sono giunti presso l’abitazione dell’uomo, ove la moglie, di fatto separata e domiciliata in altro comune della Valle Telesina si era recata con la figlia minorenne per far visita agli altri figli, conviventi col padre, perche’ uno di loro era ammalato. Quando le due donne sono arrivate presso l’abitazione sono state aggredite dall’uomo, tanto che e’ stato necessario ricorrere alle cure mediche del 118.

Dopo la formalizzazione della denuncia da parte delle vittime e le incombenze previste in questi casi, l’aggressore, gia’ denunciato dalla donna per le sue precedenti condotte violente, e’ stato arrestato e, dopo le formalita’ di rito, ristretto agli arresti domiciliari presso l’abitazione di residenza, come disposto dal Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Benevento.