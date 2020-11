San Lorenzello, rapina in una tabaccheria: recuperati 250 pacchetti di sigarette

Benevento news: i Carabinieri sono alla ricerca dei malviventi che sono riusciti a fuggire dopo una rapina ai danni di un bar tabacchi a San Lorenzello.

Durante la notte in San Lorenzello i Carabinieri della Stazione di Cerreto Sannita, nel corso di servizio perlustrativo, allertati da un antifurto sonoro, sono intervenuti presso un bar tabacchi in via Telese per verificare.

Sul posto, i militari si sono accorti che ignoti malfattori, poco prima, mediante un foro praticato sul tetto in lamiere, si sono calati nel locale asportando gratta e vinci e monete custodite nel registratore di cassa.

Il tempestivo intervento dei militari ha messo in fuga i malviventi, i quali sono scappati inizialmente a piedi, hanno raggiunto la loro auto che avevano lasciato ad alcuni metri di distanza e, per costituirsi la loro fuga, hanno abbandonato nelle immediate vicinanze un sacco di plastica, contenente numerosi pacchetti di sigarette, per poi fuggire a forte velocità.

Le ricerche immediate dei malviventi mediante il dispositivo previsto in queste circostanze non ha sortito l’effetto sperato. Sono in corso indagini per risalire agli autori del reato e all’autovettura utilizzata per la fuga, mentre parte della refurtiva, costituita da circa 250 pacchetti di sigarette, è stata restituita alla titolare dell’esercizio.