San Giorgio a Cremano, ecco Street Workout: fitness musicale in strada

San Giorgio a Cremano: domenica 17 ottobre il primo format outdoor di fitness musicale della provincia di Napoli. Attività fisica, musica e conoscenza del patrimonio culturale.

Domenica 17 ottobre prenderà il via il primo Street Workout mai realizzato in provincia di Napoli. Un evento unico nel suo genere, rivolto a tutti, sportivi e non, che prevede una passeggiata dinamica per le strade della città, guidati da un team di istruttori.

La particolarità di questo evento è che tutti i partecipanti saranno dotati di cuffie “wireless”, attraverso cui i coach trasmetteranno musica e daranno indicazioni sullo svolgimento della attività e sui movimenti da eseguire. Il percorso durerà circa due ore. La partenza è prevista alle 9.30 da via Manzoni (il raduno è previsto alle 8.30 nel Fondo Morgese, dove verranno consegnate le magliette, le cuffie e si inizierà il riscaldamento con i trainers).

Il traguardo è in Villa Bruno e lungo il tragitto vi saranno tre postazioni, piazza Troisi, Il Parco di Villa Vannucchi e il Parco di Villa Bruno, dove si svolgeranno attività della durata di circa un quarto d’ora di: Zumba, Funzionale e Pilates con coach professionisti.

La partecipazione è totalmente gratuita ma ha posti limitati. L’evento di Street Workout finora si è svolto principalmente nelle grandi città. Grande successo infatti ha riscosso a Roma, Firenze Milano.

“D’accordo con l’assessore Maria Tarallo – spiega il Sindaco Giorgio Zinno – abbiamo voluto portarlo anche a San Giorgio a Cremano, per continuare a promuovere lo sport sul nostro territorio e vivere in maniera diversa la nostra meravigliosa città. In questo modo non solo favoriamo concretamente la cultura del benessere fisico ma offriamo anche opportunità di socializzazione e promozione del territorio. Investiamo sullo sport e sul benessere e guardiamo al futuro con rinnovamento e fiducia“.