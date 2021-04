Sampdoria-Napoli, probabili formazioni e dove vederla in streaming e tv

Sampdoria-Napoli segna il ritorno in campo della formazione di Gattuso dopo la sconfitta di Torino: tutti i modi per seguire il match.

Testa alla Sampdoria. Gattuso vuole dimenticare subito la sconfitta con la Juventus ripartendo domenica pomeriggio in casa dei blucerchiati. Il tecnico calabrese ha tutti gli uomini a disposizione. Tra i pali torna Ospina dopo il problema alla mano. In difesa Manolas si riprende il posto in coppia con Koulibaly dopo essere rimasto fuori allo Stadium. Sulla corsia sinistra si rivede Mario Rui mentre a destra confermato Di Lorenzo. A centrocampo sicuri di una maglia Fabian e Zielinski. Bakayoko e’ in vantaggio nel ballottaggio con Demme. In attacco si fa spazio Osimhen dopo la prova convincente con la Juve. Il nigeriano sara’ supportato da Politano e Insigne. Domani rifinitura a Castel Volturno e partenza nel pomeriggio per Genova.

Penultimo allenamento per la Sampdoria in vista del match casalingo con il Napoli in programma domenica. Problema muscolare per il difensore giapponese Yoshida che si e’ allenato in palestra e che rischia di non essere disponibile per la partita del Ferraris. A centrocampo bisogna fare i conti con la squalifica di Silva e l’infortunio di Ekdal: ci sono diverse opzioni per Ranieri che potrebbe puntare su Askildsen oppure spostare Jankto al fianco di Thorsby con il compito di organizzare il gioco doriano. Oltre a Ekdal, assente sempre Torregrossa. In attacco Quagliarella e Gabbiadini sono favoriti rispetto a Keita, ma alla fine potrebbe giocare uno dei due attaccanti con Ramirez in qualita’ di rifinitore.

Sampdoria-Napoli, le probabili formazioni

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Tonelli, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Askildsen, Damsgaard; Gabbiadini, Quagliarella.

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen.

Dove vedere Sampdoria-Napoli in tv e streaming

Sampdoria-Napoli si disputerà domenica 11 aprile 2021 allo Stadio Luigi Ferraris di Genova alle ore 15.00 e sarà visibile in diretta tv e in esclusiva su Sky. I canali di riferimento saranno Sky Sport Uno (201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre) e il numero 253 del satellite.

La gara sarà trasmessa anche in diretta streaming e sarà visibile con Sky Go, il servizio di streaming che Sky mette a disposizione per tutti i clienti, incluso nell’abbonamento, oppure attraverso il servizio streaming on demand NOW Tv, acquistando il pacchetto “Sport”.