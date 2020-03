Fondazione Onda: dal 6 al 9 marzo alcune strutture ospedaliere di Napoli offrono alle donne la possibilità di effettuare visite specialistiche gratuite. Tutti i dettagli.

In occasione della Festa della donna, dal 6 al 9 marzo la Fondazione Onda svolgerà visite mediche gratuite per le donne. Tra gli ospedali (140 in tutta Italia) che hanno aderito al Network Bollini Rosa, a Napoli ci sono AOU Federico II Policlinico, il Cardarelli, Clinica Mediterranea e Villa Betania. Ecco tutti i dettagli su visite e screening gratuiti in tali strutture:

AOU Federico II Policlinico : su prenotazione sarà possibile effettuare visite endocrino-metaboliche; consulenze per il trattamento laser “Mona Lisa Touch” per atrofia vulvo-vaginale; e visite urologiche, dermatologiche, cardiologiche con ECG e valutazione clinica del rischio cardiovascolare;

Cardarelli : su prenotazione sarà possibile effettuare visite ginecologiche e pap test; ecografia morfostrutturale al secondo trimestre di gravidanza, ecografia ostetrica, ecografia transvaginale, colposcopia, isteroscopia. Inoltre venerdì 6 marzo (ore 09:00 – 14:00) si terrà un incontro aperto sulla prevenzione dei tumori genitali;

Clinica Mediterranea : visite ginecologiche, ecografia TV, visite ostetriche, pap test e un incontro aperto alla popolazione con medici ed ostetriche per far conoscere i servizi per il parto e uno speciale InfoPoint sono i servizi messi a disposizione dall'Istituto. Le visite necessitano di prenotazione;

Fondazione Evangelica Betania: effettuando un prenotazione sarà possibile sottoporsi a ecografie mammarie, visite senologiche, visite ginecologiche, pap test.

Per tutte le informazioni e per conoscere le modalità di prenotazione sarà sufficiente consultare il sito www.bollinirosa.it.