La meditazione porta benefici simili a quelli di una vacanza e aiuta a dimagrire

Tutti i benefici della meditazione per la salute non solo psicologica, ma anche fisica. Meditare aiuta anche a perdere peso. Che cos’è la meditazione? Come di pratica?

Molto spesso sentiamo parlare di meditazione e altrettanto spesso facciamo spallucce, pensando che si tratti più di un hobby che di una vera e propria terapia. Eppure esistono diversi studi importanti che mettono in luce tutti i vantaggi del meditare, per una questione di salute non solo psicologica, ma anche fisica. Di riflesso, oggi ci concentreremo proprio su alcuni benefici portati dalla meditazione.

Cosa significa meditare

La meditazione è una particolare tecnica che ci permette di concentrarci sul nostro Io, raggiungendo uno stato di coscienza altrimenti impossibile. Di fatto, chi impara a meditare riesce anche ad analizzare in modo oggettivo i propri sentimenti e le proprie sensazioni, ottenendo un buon grado di controllo su queste ultime.

È come se si separasse la mente dal corpo, visto che si ha la possibilità di concentrarsi solamente sull’interno, ignorando ciò che accade all’esterno. Per chi vuole cominciare, dunque, i motivi di certo non mancano e nemmeno i modi per farlo.

Un buon punto di partenza consiste nello studiarne le tecniche di base su portali web come meditazioneavanzata.com. La corretta conoscenza di questa pratica, difatti, svolge un ruolo fondamentale per poter sfruttare appieno tutti i vantaggi della meditazione e ottenere così benefici concreti e duraturi.

Meditare è come prendersi un giorno di vacanza

Meditare per un quarto d’ora al giorno equivale a prendersi un’intera giornata di vacanza: lo sostiene una ricerca pubblicata di recente sul The Journal of Positive Psychology, che sostiene questa ipotesi dopo aver effettuato dei test su 40 soggetti diversi.

In base ad un tracciamento sistematico delle emozioni e del loro sviluppo in fase di test, è emerso quanto segue: 15 minuti di meditazione quotidiana portano i medesimi benefici di un giorno di vacanza. Gli effetti sono molto simili e questo per merito della riduzione dello stress data dalla meditazione.

Di fatto, quel quarto d’ora passato nella totale immersione interiore produce gli stessi vantaggi di una giornata passata in spiaggia, giusto per fare un esempio: il relax totale, lo scarico dei nervi e le emozioni positive. E questo discorso vale per tutti, anche per chi non ha mai meditato prima d’ora.

Meditare aiuta a perdere peso

La meditazione può addirittura aiutare a perdere peso, anche se bisogna fare una precisazione: questo vale soltanto se la si sfrutta all’interno di un regime alimentare controllato, dunque quando si fa la dieta.

Questa volta la teoria viene da un gruppo di ricercatori del Regno Unito, e nello specifico appartenenti al Warwick University Hospital. Stando ai dati, le tecniche meditative mindfulness aiutano a potenziare i risultati raggiunti facendo una dieta, ottenendo una perdita aggiuntiva media di circa 3 chili.

I motivi alla base di questo esito sarebbero i seguenti: chi medita prende maggiore coscienza delle proprie potenzialità e della propria forza d’animo, quindi riesce a portare avanti la dieta più facilmente degli altri. In secondo luogo, migliora il rapporto con gli alimenti: scaricando lo stress, infatti, la meditazione porta a non vedere più il cibo come una valvola di sfogo.

In base a quanto visto oggi, la meditazione consente di ottenere tantissimi benefici: rilassa al pari di una giornata di vacanza e aiuta persino a dimagrire.