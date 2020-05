Coronavirus: Paolo Ascierto (l’oncologo napoletano che ha sperimentato la cura con il Tocilizumab) è intervenuto a iNews24 per parlare anche dei tempi per il vaccino (“Ci vorrà circa un anno”).

Paolo Ascierto (l’oncologo napoletano che ha sperimentato la cura con il Tocilizumab) è intervenuto a iNews24, parlando innanzitutto dell’avvio della fase 2 e sottolineando come sia “dettata più da necessità di altra natura, come quella economica e non da reali possibilità di riapertura. I numeri stanno andando nella direzione giusta, ma non possiamo dire che il pericolo è scampato. Il virus circola ancora e riaprendo molte attività, il rischio di una seconda ondata è ancora molto elevato”. Le regole fondamentali in questo momento, prosegue, “devono essere quelle del buon senso. Innanzitutto non c’è un rompete le righe: deve essere chiaro a tutti. Ci sono cose che devono ripartire per l’economia, ma se non abbiamo necessità di andare in giro, dobbiamo restare a casa. Laddove c’è necessità di uscire, bisogna considerare di avere sempre con sé la mascherina, deve diventare un presidio per noi costante. Il distanziamento fisico è un altro utile rimedio, lavarsi spesso le mani, usare disinfettanti, tutto ciò che abbiamo fatto finora. Se i numeri sono diminuiti è dovuto essenzialmente al lockdown”.