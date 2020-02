Coronavirus, 27enne rientra da Codogno in Irpinia: scatta la quarantena

Un 27enne è rientrato a Montefusco in Irpinia da Codogno, uno dei principali centri dell’emergenza coronavirus, contravvenendo alle disposizioni emanate.

Il sindaco di Montefusco (Avellino), Gaetano Zaccaria, ha firmato un’ordinanza, trasmessa al Prefetto di Avellino e alla Asl, che intima ad una famiglia residente nel piccolo centro di non uscire di casa e non avere contatti con altre persone per il periodo di due settimane. Il provvedimento è motivato dal fatto che un figlio della coppia, un 27enne residente a Codogno (Lodi), contravvenendo alle disposizioni emanate dal sindaco del comune lombardo, ha deciso di partire tornando nel suo paese natale.

L’ordinanza sindacale è stata emessa precauzionalmente per consentire tutte le verifiche del caso. Nel piccolo comune alle porte di Avellino, che conta un migliaio di abitanti, la notizia del rientro da Codogno del 27enne ha causato profonda preoccupazione.