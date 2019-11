Luci d’Artista a Salerno: le luminarie saranno accese venerdì 15 novembre

Salerno: le Luci d’Artista saranno accese dal 15 novembre 2019 al 19 gennaio 2020. Tra le novità ci saranno i Lampadari del Re in Corso Vittorio Emanuele.

Sta per tornare il magico periodo natalizio con tutte le sue tradizioni. E a Salerno le Luci d’Artista (giunte alla 14ma edizione) rappresentano un’attrattiva che attira da tanti anni i turisti di tutto il mondo. Le luminarie si accenderanno venerdì 15 novembre (e illumineranno il Centro del Capoluogo fino al 19 gennaio 2020).

Tra le novità di quest’anno, spiccano i Lampadari del Re, che saranno posti in Corso Vittorio Emanuele. Non mancherà inoltre la ruota panoramica (alta 55 metri e dotata di 36 cabine, adatte ad ospitare all’interno anche persone disabili che si muovono utilizzando la sedia a rotelle). C’è molta curiosità nei confronti di una tradizione fortemente voluta dall’allora sindaco di Salerno (e attuale governatore della Campania) Vincenzo De Luca. Alcune anticipazioni sono state svelate in esclusiva dal quotidiano Le Cronache, che ha pubblicato i bozzetti delle installazioni luminose dell’edizione 2019 (firmate Iren).

Dallo zoo nella Villa Comunale, all’acquario a Largo Campo. Invariata la scenografia del rione Carmine e di via dei Principati, così come quelle di via Porto e di via Roma. Alberi di limoni e installazioni che in parte rappresentano lo stile della ceramica di Vietri sul Mare tornano a Piazza Sant’Agostino. Si cambia nel Centro storico e in prossimità del Duomo di Salerno, con i suddetti lampadari che saranno posti in corso Vittorio Emanuele.

Torna anche il vecchio albero di Natale in piazza Portanova e non mancheranno la mega palla di Natale e l’orsacchiotto gigante di piazza Caduti di Brescia, così come gli ormai tradizionali pinguini sulla scogliera del Lungomare.