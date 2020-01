Dramma al campus di Fisciano: una studentessa è morta dopo essere caduta dal parcheggio multipiano. Forze dell’ordine al lavoro per determinare la dinamica della tragedia.

Tragedia al Campus di Fisciano, dove una studentessa è morta dopo essere precipitata dal parcheggio multipiano. Il cadavere della ragazza è stato rinvenuto al suolo, in prossimità del parcheggio. I sanitari della Solidarietà di Fisciano e della Croce Rossa non hanno potuto far altro che constatare il decesso della ragazza, le cui generalità non sono ancora state rese note.

Sul posto sono intervenuti Carabinieri e agenti della Polizia Municipale, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso per determinare l’esatta dinamica della tragedia: per il momento non si esclude nessuna ipotesi, dalla tragica fatalità al gesto volontario.

Sgomento e cordoglio da parte del sindaco di Fisciano, Vincenzo Sessa: “Ancora una tragedia che ci lascia attoniti -ha scritto il primo cittadino su Facebook- Qualche ora fa una giovane ragazza è precipitata dal parcheggio multi piano in prossimità dell’uscita autostradale dell’Università. La caduta di diversi metri è stata purtroppo fatale. Esprimo a nome mio personale e dell’intera Città di Fisciano vicinanza ai genitori e alla famiglia tutta“.