Cronaca di Salerno: a incastrare l’insegnante di una scuola media di Eboli fu la denuncia di un 16enne.

Condannato a 6 anni e 8 mesi di reclusione il docente di musica finito agli arresti domiciliari nel marzo 2017 con l’accusa di violenza sessuale ai danni di cinque minorenni di una scuola media di Eboli, incastrato dopo una complessa attività investigativa partita dalla denuncia di un 16enne.

Come riportato da “Il Mattino”, l’uomo molestava i suoi alunni “accarezzandoli” nelle parti intime durante le lezioni di piano tenutesi in una scuola media ebolitana. Il gup del tribunale di Salerno, Marilena Albarano, all’esito del rito con il giudizio abbreviato ha comminato all’uomo, assistito dall’avvocato Luigi Gargiulo, una pena più alta rispetto a quella avanzata dal pubblico ministero al termine della sua requisitoria.

Concessa inoltre una provvisionale di 5mila euro al 16enne adescato sul bus, grazie al quale sono partite le indagini: il ragazzo si era costituito parte civile dopo essere stato molestato a bordo di un bus lungo la tratta Battipaglia–Eboli).

Non si sono invece mai presentati per chiedere i danni, gli ex alunni del docente, vittime delle sue attenzioni morbose e che hanno raccontato tutto solo dopo la coraggiosa denuncia del 16enne, il quale, pur non conoscendo le generalità dell’insegnante, lo riconobbe tra alcune foto mostrategli dai Carabinieri.