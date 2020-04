Nocera Inferiore: i sindaci dell’Agro Nocerino Sarnese chiedono la chiusura dell’ospedale Umberto I (dove ci sono stati 15 casi di Covid 19).

Dopo la morte di un 82enne per Coronavirus, deceduto all’ospedale di Eboli dove era stato trasferito circa una settimana fa dall’Umberto I di Nocera Inferiore, i sindaci di Nocera Inferiore e Nocera Superiore, Manlio Torquato e Giovanni Maria Cuofano, chiedono la chiusura del nosocomio nocerino: l’uomo deceduto era infatti tra i pazienti contagiati nel reparto di chirurgia dell’Umberto I.

La situazione è davvero difficile, visto che, come riporta “Il Mattino”, un altro chirurgo ed un’altra infermiera dello stesso reparto si sono aggiunti ieri alla lista di coloro che, tra personale sanitario e pazienti, hanno contratto il virus nella stessa unità operativa dell’ospedale di Nocera (entrambi sono stati trasferiti nel reparto di malattie infettive del polo Covid di Scafati): “Siamo molto preoccupati – ribadisce Torquato – 15 soggetti infetti che si sono riversati sui territori negli ultimi giorni sono riconducibili al focolaio ospedaliero. Mi è giunta, tra l’altro, notizia che uno dei chirurghi contagiati in quel reparto, prima di sapere della sua positività, e non più tardi della giornata di venerdì scorso, abbia partecipato anche a riunioni in ospedale, con altri colleghi”.

Inoltre, il sindaco di Nocera Superiore, Giovanni Maria Cuofano, ripropone l’idea di predisporre alloggi temporanei per medici, infermieri e personale socio sanitario, utilizzando aree a ridosso dell’ospedale.