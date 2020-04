Coronavirus a Battipaglia: una pediatra è risultata positiva al tampone, per cui il reparto di Pediatria dell’ospedale è stato temporaneamente chiuso.

Caso di Coronavirus all’ospedale di Battipaglia, dove una pediatra è risultata positiva al tampone.

Per questo motivo, come reso noto dal direttore sanitario, Mario Minervini, il reparto di Pediatria del nosocomio battipagliese è stato per il momento chiuso.

Come riporta “Il Mattino”, è stata dunque disposta la “temporanea sospensione di tutte le attività di Pediatria” al fine di sottoporre tutti i dipendenti del reparto, e i loro eventuali contatti, allo screen di controllo.