Cronaca di Salerno: funzionario dell’Ufficio Scolastico Regionale arrestato dopo aver chiesto 1000 euro per “accelerare” la pratica per la pensione di un’insegnante (che ha denunciato l’accaduto).

La Polizia ha arrestato un funzionario 57enne della sede di Salerno dell’Ufficio Scolastico Regionale della Campania, il quale aveva chiesto la cifra di 1000 euro ad un’insegnante per la pratica della pensione.

Tutto è partito dalla denuncia della vittima, un’insegnante di scuola materna della provincia di Salerno. L’uomo, a seguito di istanza di pensionamento e di ricongiungimento delle varie posizioni contributive maturate nel corso della carriera, in qualità di addetto all’istruttoria di tali pratiche, aveva avanzato alla donna una richiesta di mille euro in contanti per accelerare e definire la pratica in maniera certa. Il funzionario aveva detto alla donna che i soldi sarebbero serviti per fare un regalo ad un fantomatico terzo soggetto di Roma che avrebbe sbloccato la pratica velocemente, vista la complessità della stessa. L’uomo è stato arrestato in flagranza per il reato di concussione ed è a disposizione dell’autorità giudiziaria nel carcere di Fuorni.