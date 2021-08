Salerno, scoperta frode Iva: sequestro da 1,2 milioni di euro

Eseguito a Salerno un decreto di sequestro preventivo di beni, per un valore di oltre un milione di euro, nei confronti di 8 persone, indagate per frode finalizzata all’evasione fiscale e all’autoriciclaggio a carattere transnazionale.

La Guardia di Finanza di Salerno sta eseguendo un decreto di sequestro preventivo di beni, per un valore di oltre un milione di euro, nei confronti di otto persone, indagate per frode finalizzata all’evasione fiscale e all’autoriciclaggio a carattere transnazionale. I primi accertamenti delle Fiamme Gialle della Compagnia di Agropoli sono scaturiti dall’approfondimento di alcune anomalie rilevate sull’operativita’ dei conti correnti riconducibili ad un imprenditore cilentano.

Il cinquantaduenne, originario di Vatolla di Perdifumo (SA), gestiva di fatto diverse societa’, sparse tra l’Italia e la Bulgaria, esercenti attivita’ di consulenza per le imprese che intendono usufruire del “credito d’imposta formazione 4.0”, un incentivo pubblico previsto dalla Legge di Bilancio del 2018 per agevolare i processi di sviluppo tecnologico e digitale.

In sostanza, al fine di “risparmiare” l’imposta dovuta sui compensi delle prestazioni, quantificata in oltre un milione di euro, l’uomo si sarebbe avvalso delle societa’ bulgare, veri e propri “schermi”, rappresentati fiscalmente in Italia da mere “teste di legno” – un pluripregiudicato di Cava de’ Tirreni (SA) ed un bulgaro,irreperibile -, che emettevano le fatture senza mai versare neanche un centesimo di IVA.