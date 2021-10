Salerno, due rapine in poche ore: in manette un 35enne al parco Pinocchio

Cronaca di Salerno: la Polizia ha arrestato al parco Pinocchio un uomo di 35 anni per due rapine commesse nel giro di poche ore. Fermato anche un pusher 19enne.

La Polizia ha arrestato un uomo di 35 anni presso il parco Pinocchio a Salerno. Come riporta “Il Mattino”, l’uomo, armato di coltello, si era reso protagonista di due rapine nel giro di poche ore.

Al momento del fermo (avvenuto dopo la mezzanotte), il rapinatore aveva ancora con sé il bottino, ovvero un borsello ed una modica somma di denaro, poi restituiti alle giovani vittime.

Le prime indagini hanno rivelato che la prima rapina era avvenuta circa tre ore prima in zona Carmine ai danni di una donna, minacciata ugualmente con un coltello: le erano stati rapinati 170 euro.

La sezione Volanti ha fermato anche un pusher di 19 anni, a bordo di un’auto in via San Leonardo quando i poliziotti hanno deciso di controllarlo. Il 19enne ha maldestramente ed invano cercato di disfarsi della cocaina con sé, già pronta allo spaccio perché suddivisa in 12 dosi.