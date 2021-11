Sagre in Campania, i principali appuntamenti del 20-21 novembre: Choco Italia a Benevento

Sagre in Campania: ecco i principali eventi di sabato 20 e domenica 21 novembre all’insegna del buon cibo.

Anche sabato 20 e domenica 21 novembre si terranno numerose sagre in Campania, all’insegna del buon cibo e, naturalmente, con tutte le misure di contenimento anti Covid 19 (Green Pass obbligatorio).

Ecco quali sono i principali appuntamenti con l’enogastronomia sul territorio della Campania, particolarmente sentiti soprattutto nel periodo autunnale.

Benevento: ecco la Festa del Cioccolato Artigianale

Arriva a Benevento, per la precisione nel centralissimo Corso Giuseppe Garibaldi, il Choco Italia in Tour. Un grande evento itinerante dedicato alla promozione e alla valorizzazione del buon Cioccolato Artigianale, con prodotti provenienti da ogni regione presentati in tanti stand.

Torrecuso (Benevento): ecco Novello e Castagne

Ritorna l’appuntamento con Novello e Castagne, organizzato dal Forum dei giovani di Torrecuso con 3 giorni di festa con tanti eventi tra musica, teatro, esposizioni. Non mancheranno gli stand enogastronomici con piatti tipici della zona, naturalmente a base di castagne e vino novello locale.

Salerno: ecco In Vino Civitas

È in programma presso la Stazione marittima di Salerno la quinta edizione del Salone del vino, dove ci sarà la possibilità di degustare le migliori produzioni vitivinicole italiane tra appuntamenti e due giorni di incontri di promozione culturale ed artigianale con tanti ospiti. “Brindiamo alla vite” è lo slogan scelto per la quinta edizione di In vino Civitas, dove saranno presenti circa 80 aziende con una media di 400 etichette che potranno essere degustate all’interno del Salone. L’ingresso è consentito solo ai possessori di green pass ed è vietato ai minori di 18 anni.

Carditello (Caserta): ecco la Festa della mela annurca

Nel Real Sito di Carditello si svolgerà la Festa della mela annurca, organizzata da Coldiretti e Consorzio di Tutela della Melannurca Campana IGP. Ci saranno spettacoli teatrali, animazione, voli in mongolfiera, vino novello, street food e degustazioni di zuppa di legumi antichi del Matese.

Le aziende agricole di Campagna Amica Caserta presenteranno i prodotti di eccellenza a Km zero con degustazione di street food Workshop, laboratori didattici e attività sulle proprietà benefiche della canapa con il Centro Operativo Sviluppo Canapa Del Sud.