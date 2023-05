Sagre ed eventi in Campania dal 12 al 14 maggio, tutti gli appuntamenti

Sagre ed eventi in Campania: le giornate di venerdì 12, sabato 13, domenica 14 maggio saranno piene di eventi all’insegna del buon cibo e del divertimento su tutto il territorio.

Venerdì 12, sabato 13, domenica 14 maggio si terranno alcune sagre ed eventi in Campania: ecco quali sono i principali appuntamenti sul territorio.

Leguminosa torna a Napoli con la sua quarta edizione e avrà luogo nel Maschio Angioino.

Tutto è pronto per il ritorno di Leguminosa, l’evento che si terrà al Maschio Angioino venerdì 12 e sabato 13 maggio. Dopo una pausa legata alla pandemia da Covid-19, come riportato dal sito SlowFood, la manifestazione si ripresenta a cittadini e turisti con la sua quarta edizione.

La manifestazione con protagonisti i legumi e la loro storia si svolgerà, prosegue SlowFood, intorno a due temi fondamentali: la rigenerazione del cibo e la transizione proteica. Con ingresso libero, senza necessità di acquistare il biglietto, la manifestazione torna con un imperdibile evento. Pronti a scoprire tutte le caratteristiche dei legumi?

La Festa della Fragola a Parete

A Parete, nel Casertano, nei giorni 12-13-14 maggio 2023 ritorna la grande Festa della Fragola, progetto ideato dall’Associazione La Tenda e organizzata in collaborazione con le cooperative agricole del territorio e patrocinato dal Comune di Parete. Il palinsesto d’appuntamenti prevede: aperitivo di benvenuto venerdì sera con Djset; sabato e domenica, invece, si assisterà alle performance sonore e comiche di Tony Tammaro e Peppe Iodice.

Sagra del Carciofo di Pietrelcina

Sagra del Carciofo di Pietrelcina – “Re Carciofo” torna a essere celebrato nel suggestivo centro di Pietrelcina con la 43° Edizione della “Sagra del Carciofo di Pietrelcina”. Carciofo di Pietrelcina Presidio Slow Food. Musica, stands e tanto divertimento accompagneranno il carciofo alla sua annuale (dal 1976) consacrazione. L’evento si terrà il 12 e il 13 maggio 2023 presso il Parco Colesanti di Pietrelcina

A Paestum la prima tappa 2023 di “Birra in B…Rocca”

Per il 2023 la kermesse “Birra in B…Rocca” pensa in grande e “trasloca” a Paestum, negli ampi spazi dell’ex Tabacchificio Cafasso. Una tappa “fuori le mura”, dal 12 al 14 Maggio, per l’evento di riferimento sulle eccellenze brassicole, che dal 2016 fa registrare numeri record. Seguirà, nel mese di Giugno, il tradizionale appuntamento al Castello Arechi di Salerno, storica sede della manifestazione.

Il polo fieristico cilentano accoglierà 20 Mastri Birrai della Campania, il meglio della produzione nostrana; accanto a loro, un’accurata selezione di street food. Nelle tre intense giornate, sono previsti laboratori di degustazione, a cura di Unionbirrai, e concerti dal vivo con le band “Via Toledo”, “Poterico” e “Colorplay”.