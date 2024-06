Sagre e feste in Campania: le giornate del weekend da giovedì 27 a domenica 30 giugno saranno piene di eventi con musica e degustazioni di prodotti tipici campani.

PER GLI EVENTI NAPOLI E CAMPANIA CLICCA QUI

PER I CONCERTI 2024 IN CAMPANIA CLICCA QUI

Tutte le sagre e feste in Campania

Gusto Italia a Procida

Gusto Italia arriva sull’isola di Procida, e sarà proprio qui che la fiera dell’enogastronomia, dell’artigianato e del turismo porterà con sé l’Italia del gusto e del saper fare, da giovedì 27 a domenica 30 giugno, sulla passeggiata di Marina Grande.

Sapori Antichi: dal Wild West all’Irpinia

Da venerdì 28 a domenica 30 giugno Torella dei Lombardi, terra d’origine di Sergio Leone, si trasforma in un villaggio westernin occasione dell’evento “Sapori Antichi: dal Wild West all’Irpinia”.

Spettacoli, momenti dedicati a tutta la famiglia, iniziative, animazione: tutti gli ingredienti per vivere tre giorni indimenticabili nel cuore dell’Irpinia.

Per maggiori dettagli clicca qui

Sagra della Panorra Amorosina e Prodotti Tipici

Dal 28 Giugno 2024 al 1 Luglio 2024, quattro giorni dedicati al gusto e alla tradizione, in Piazza Sandro Pertini, quattro giorni per scoprire questa specialità locale, molto amata.

Un viaggio sensoriale che ripercorre i passi degli avi, un omaggio alla storia e alla cultura contadina che da sempre contraddistingue Amorosi.

Lungo quest’affascinante viaggio gastronomico vi accompagnerà la Pro Loco di Amorosi e l’Amministrazionale Comunale, in occasione della Sagra della Panorra Amorosina e Prodotti Tipici.

MediterraneaMente Agnone Cilento

Agnone Cilento, nel comune di Montecorice (SA) si svolgerà – nei giorni di Venerdì 5 e Sabato 6 Luglio 2024 – una rassegna sui saperi e sapori cilentani: MediterraneaMente Agnone Cilento. E’ un percorso enogastronomico curato dai ristoratori locali.

L’evento offre piatti tipici cilentani, momenti musicali, Stand di Artigianato e animazione per bambini.

Campania Beer Expo

Torna per il secondo anno consecutivo Campania Beer Expo, in programma lunedì 1 e martedì 2 luglio 2024, dalle ore 16:00 alle ore 21:00 presso la Reggia di Caserta, negli spazi del Giardino la Flora, Sala Romanelli e Quadreria. La fiera di settore, promossa dalla Regione Campania Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e organizzata dalla società Knowledge for Business, mira a favorire l’incontro tra i birrifici artigianali e gli operatori del settore (ristoratori, enotecari, sommelier, buyer, giornalisti), per sostenere la crescita e lo sviluppo del settore.

– Festa della Pizza di Grottaminarda

La 2° Edizione della Festa della Pizza è in programma nell’ultimo weekend di Giugno: 28-29-30 Giugno 2024

Il Piazzale Padre Pio si trasformerà in un’autentica pizzeria a cielo aperto, dove sarà possibile assaggiare la miglior pizza d’Irpinia in mille diverse varianti.

A Paestum Pizza Fest

La 2° Edizione dell’evento si terrà a Capaccio-Paestum (SA) presso il complesso NEXT – Ex Tabacchificio, sito a Borgo Cafasso, da Venerdì 28 a Domenica 30 Giugno 2024.

Atella Sound Circus

Dal 27 al 30 giugno l’Associazione Artenova proporrà un vortice di musica, arte e divertimento in occasione della settima edizione dell’Atella Sound Circus, il Festival di musica e arti di strada che ha conquistato il cuore di migliaia di appassionati. Un evento imperdibile che trasformerà il Casale di Teverolaccio di Succivo in un mondo incantato.

Sagra di Liberi La Sagra di Liberi, l’evento di quest’anno avrà luogo tutti i fine settimana di giugno, luglio e agosto e anche tutto settembre, proponendo piatti tipici locali e anche piatti di cucina internazionale. La Sagra di Liberi si terrà anche la domenica a pranzo. Il primo appuntamento da non perdere è con la sagra della “Pancetta alla Zingara”. Sagra del Fusillo Co’Ciurillo A San Potito Ultra (AV) ritorna la Sagra del Fusillo Co’Ciurillo. Due le date scelte per celebrare la 14° Edizione: Venerdì 12 e Sabato 13 Luglio 2024. A partire dalle ore 19,00, in Piazza Barone Amatucci, tradizionale location degli eventi paesani, si potranno degustare i mitici fusilli co’ciurilli (fiori di zucca) oltre alla braciata, ad altre pietanze sempre a base di ciurilli e agli immancabili dolci. Il tutto accompagnato da ottimo vino irpino e da musica popolare. Sagra dell’Ammugliatiello – Benevento L’evento è in programma dal 16 al 18 agosto nella frazione di Ferrarisi del Comune di Ponte, dove le tradizioni culinarie sono un patrimonio inestimabile. Un evento organizzato dalla Pro Loco ‘La Rinascente’, in collaborazione con il comitato festa “Sagra dell’Ammugliatiello” e con il patrocinio del Comune di Ponte e della Coldiretti Benevento. L’ammugliatiello, che ha attraversato secoli e generazioni, racconta una storia di sostenibilità, ingegno e amore per la cucina.

Sagre 2024 in programma

IN EVIDENZA ⇓

“Festival della cistecca” dal 27 al 30 giugno 2024 a Monte di Procida (NA)

I Beer Fest Marcianise dal 27 al 30 giugno 2024 a Marcianise (CE)

Sagra del pesce il 29 giugno 2024 a Quarto (NA)

Sagra del fungo porcino il 1 luglio 2024 a Salza Irpina (AV)

Sagra degli antichi sapori dal 4 al 8 luglio 2024 a Pignataro Maggiore (CE)

Festa della Birra Artigianale dal 5 al 7 luglio 2024 a Sant’Angelo a cupolo (BN)

A Patane E Notte il 6 luglio 2024 a San Vitaliano (NA)

Street Food Festival Cicciano dal 6 al 8 luglio 2024 a Cicciano (NA)

Sagra sull’aia – festa della trebbiatura dal 8 al 10 luglio 2024 a Ceppaloni (BN)

Sagra della zucchina il 11 luglio 2024 a Massa Lubrense (NA)

Festa della birra artigianale nel bosco dal 12 al 14 luglio 2024 a Montano Antilia (SA)

Sagra del mallone dal 12 al 15 luglio 2024 a Bracigliano (SA)

Sagra degli gnocchi dal 12 al 14 luglio 2024 a Cimitile (NA)

Sagra della pizza fritta e notte della tammorra dal 13 al 14 luglio 2024 a Schiava (NA)

Sagra degli gnocchi al tegamino dal 13 al 14 luglio 2024 a Roccaromana (CE)

Festa della fragolata dal 13 al 14 luglio 2024 a Acerno (SA)

Sagra dello gnocco ai funghi porcini dal 17 al 21 luglio 2024 a Teano (CE)

Panza…. e Danza dal 18 al 21 luglio 2024 a Ispani (SA)