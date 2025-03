Sagre e Feste in Campania da giovedì 13 a domenica 16 marzo 2025

Feste di Carnevale e Sagre in Campania da giovedì 13 a domenica 16 marzo sarà pieno di eventi con musica e degustazioni di prodotti tipici campani.

Tutte le sagre e feste in Campania

Fiera Agricola

La Fiera Agricola si colloca tra le manifestazioni più quotate del panorama espositivo del Centro Sud, con una sempre più spiccata visibilità sullo scenario nazionale.

La Fiera Agricola si pone l’obiettivo di promuovere il comparto con un orientamento speciale verso la valorizzazione del territorio, della qualità della vita e dei prodotti agroalimentari ed enogastronomici.

A tale scopo, la manifestazione si pone come snodo nevralgico per le piccole e medie imprese, favorendone l’accesso ai mercati esteri, sempre più attenti e interessati al Made in Italy di qualità.

Fiera del Baratto e dell’usato

La 55^ edizione della Fiera del Baratto e dell’Usato si terrà il 5 – 6 aprile 2025, come di consueto, nei padiglioni della Mostra d’Oltremare di Napoli con ingresso da Piazzale Tecchio.

Esplora più di 650 spazi espositivi pieni di oggetti da scoprire, dalla collezione di figurine calciatori panini ai vinili di Pino Daniele, artigianato manufatto nazionale e internazionale, abbigliamento vintage di qualitá, oggetti di design ma anche oggetti che provengono dalle cantine e soffitte.

Il successo della manifestazione è dovuto al grande numero degli spazi espositivi, al rapporto qualità/valore degli oggetti proposti e all’atmosfera di sicurezza e serenità che si respira negli stand.

Arricchiscono la Fiera tipologie merceologiche come collezionismo, modernariato, antiquariato, artigianato manufatto, abbigliamento vintage e il vasto settore del “di tutto di più”.

Possono partecipare sia hobbisti che titolari di partita iva, purché corrisponda alle tipologie suddette.

Il costo del biglietto é di cinque euro presso le biglietterie della Mostra d’Oltremare (oppure online), gratuito sotto i 12 anni e sopra i 70 anni.

ORARIO

dalle 09.30 alle 19.30

Mostre e Mercatini

MOSTRA MERCATO DELL’ANTIQUARIATO DELL’ IPPODROMO DI AGNANO

All’Ippodromo di Agnano, parcheggio ‘E’ (accesso dal grande piazzale esterno antistante l’ippodromo), sono presenti circa 200 espositori con antiquariato, artigianato realizzato anche su richiesta da maestri artigiani, bijoux, arredi e lavori di falegnameria, gioielli antichi/usati fino a dei veri e propri mobili da salotto.

L’appuntamento è ogni domenica dalle ore 6:00 di mattina fino alle ore 14.00

ARTICOLO E’ IN FASE DI AGGIORNAMENTO