Sabato è derby: l’Aktis Acquachiara sfida la Canottieri Napoli

Ancora una partita contro una formazione che viaggia tra le prime posizioni in classifica per l’Aktis Acquachiara. Stavolta i biancazzurri affronteranno la capolista Canottieri Napoli nel derby partenopeo di Serie A2 Maschile valido per la 17ma giornata.

All’andata terminò 12-9 per i giallorossi che nell’ultima uscita stagionale hanno avuto la meglio sul CUS Palermo. Per i biancazzurri, invece, nulla da fare al cospetto della Roma Vis Nova anche se i giovanissimi di mister Fasano, la scorsa settimana, hanno ben figurato.

Sabato nella stracittadina, l’Aktis non avrà a disposizione lo straniero Marinkovic mentre rientrerà in rosa, recuperato per la gara, Francesco Angelone, unitosi al gruppo soltanto ieri dopo una fastidiosa bronchite. Teatro del confronto, come sempre, la Piscina Scandone di Fuorigrotta. Fischio d’inizio previsto per le ore 16.