Rubrica Games: i 5 migliori titoli in uscita a Luglio 2021

di Piero Lombardi – è arrivata l’estate, dopo un ottimo mese di Giugno ricco di annunci e sorprese, vediamo cosa ci riserva questo mese di luglio 2021.

The Legend of Zelda: Skyward Sword HD (16 Luglio)

Dopo l’annuncio dell’attesissimo Breath of the Wild 2, titolo provvisorio del nuovissimo Zelda in uscita il prossimo anno su Switch, ritorna sulle nostre console un’avventura indimenticabile totalmente rimasterizzata in HD.

Skyward Sword si è rifatto il trucco con nuove funzionalità che sfruttano a pieno Nintendo Switch, brandiremo la nostra spada con i joycon ed esploreremo i dungeon con una grafica tutta nuova.

Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin (6 Luglio)

Nuovo capitolo della celebre serie Capcom incentrato sulla narrazione più che sulla caccia rispetto ai titoli principali della saga. In questa avventura saremo chiamati a difendere un uovo di Rathalos, creatura incapace di volare ma che stravolgerà il destino della terra. Un titolo da non perdere per gli appassionati di Monster Hunter, ma adatto anche a chi non ha mai approcciato al brand.

F12021 (27 Luglio)

Prosegue la serie di Codemaster, che dopo un ottimo titolo nel 2020 prova a superarsi con la nuova stagione di formula 1 presentando la nuovissima modalità Breaking Point, una sorta di vera e propria storia che segue la modalità carriera. Da non perdere.

Neo: The World Ends with you (27 Luglio)

Di nuovo switch riporta alla luce un vecchio capolavoro uscito su Nintendo Ds nel 2007.

Questo nuovo capitolo ripropone la storia originale del titolo con una grafica completamente rinnovata, dei nuovi personaggi e un finale inedito. Un Rpg a ritmo di musica.

The Great Ace Attorney Chronicles (27 Luglio)

Il più famoso avvocato dei videogiochi arriva in Occidente con una raccolta di due capitoli The Great Ace Attorney: Adventures e The Great Ace Attorney 2: Resolve, disponibili solo in Giappone fino ad oggi. Nel gioco vestiremo i panni di un avvocato che dovrà risolvere dei casi analizzando indizi e interrogando i testimoni. Il titolo uscirà su switch, Ps4 e Steam.