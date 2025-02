“Rottamazione delle cartelle esattoriali”: la proposta e la posizione degli esperti di contabilità aziendale

Il recente dibattito istituzionale sulla Pace fiscale e la rottamazione delle cartelle esattoriali, con la possibilità di una nuova “rottamazione quinquies” proposta da una parte della maggioranza politica, ha suscitato diverse reazioni nel mondo dell’economia e della consulenza fiscale. Tra coloro che si sono espressi favorevolmente alla misura c’è Umberto Pagano, esperto contabile e commercialista presso lo Studio Associato Ansaldi & Partners, un professionista di grande esperienza che da anni assiste le imprese e le società italiane nell’ambito dell’internazionalizzazione e della consulenza fiscale.

La proposta in discussione, che prevede 120 rate uguali in dieci anni senza sanzioni e interessi, ha lo scopo di venire incontro a milioni di italiani in difficoltà economica, dando loro l’opportunità di risolvere in modo sostenibile le problematiche fiscali accumulatesi nel tempo.

L’emendamento al Decreto Milleproroghe, che include questa misura agevolativa, ha suscitato un ampio dibattito. Umberto Pagano ha sottolineato l’importanza di tale iniziativa, soprattutto per quei contribuenti che, per varie ragioni, si sono visti sfuggire l’opportunità delle precedenti rottamazioni.

In particolare, Pagano ha apprezzato il fatto che la misura preveda la possibilità di riammissione alla definizione agevolata, anche per chi è decaduto a causa di versamenti non effettuati o effettuati tardivamente. A questo proposito, l’esperto ha dichiarato: “La possibilità di riammettere i contribuenti che sono decaduti dalla rottamazione, attraverso una semplice richiesta online, rappresenta un segnale positivo per le imprese e i cittadini che hanno bisogno di liquidità e di un nuovo inizio, senza pesanti oneri economici derivanti da sanzioni e interessi. La gestione dei debiti fiscali diventa così più accessibile, soprattutto per le piccole e medie imprese che, spesso, si trovano a fronteggiare difficoltà di natura finanziaria”.

Inoltre, Pagano ha evidenziato come la proposta di riammissione alla rottamazione quinquies offra un’importante opportunità per la crescita economica e la stabilizzazione delle imprese, ribadendo: “Questa misura potrebbe davvero contribuire a dare una boccata d’aria alle imprese in difficoltà, consentendo loro di rientrare in regola senza compromettere ulteriormente la loro sostenibilità. Se gestita correttamente, potrebbe anche stimolare l’economia locale e facilitare una nuova fase di sviluppo per quelle aziende che hanno avuto difficoltà a causa della pandemia e delle misure restrittive. Non dimentichiamoci che un sistema fiscale giusto e accessibile è essenziale per creare un ambiente economico favorevole agli investimenti e alla crescita del territorio”.

Pagano ha, infine, sottolineato come sia necessario mantenere alta l’attenzione sulla sostenibilità e la trasparenza delle misure fiscali, suggerendo che per il successo della rottamazione e delle future iniziative similari, occorra che i cittadini e le imprese siano accompagnati con un adeguato supporto tecnico e fiscale. Lo Studio Associato Ansaldi & Partners, da sempre impegnato nella consulenza alle imprese e nell’internazionalizzazione, continua a lavorare al fianco di piccole, medie e grandi imprese, supportandole anche in ambito fiscale per affrontare e ottimizzare le proprie situazioni tributarie.