Rosaria De Cicco al Nuovo Teatro Sancarluccio con Madri 2.0

Al Nuovo Teatro Sancarluccio Rosaria De Cicco venerdì 11 e sabato 12 marzo alle ore 21:00 e domenica 13 marzo alle ore 18:00 presenta il suo spettacolo “Madri 2.0”.

Al Nuovo Teatro Sancarluccio arriva l’attrice, regista e autrice Rosaria De Cicco che venerdì 11 e sabato 12 marzo alle ore 21:00 e domenica 13 marzo alle ore 18:00 presenta il suo spettacolo “Madri 2.0”.

Un interessante e introspettivo racconto che nello spazio di via San Pasquale a Chiaia diretto da Giuliana Tabacchini, si dipanerà attraverso storie femminili narrate dai più rappresentativi autori della nostra terra. Storie drammatiche, comiche, amare e appassionate che rivelano le varie e infinite sfaccettature dell’essere madre.

“Ho raccolto- ha detto l’autrice e interprete Rosaria De Cicco- pezzi per me significativi di autori della mia terra che ho affrontato o avrei voluto affrontare e li ho messi a confronto come se raccontassi i ‘momenti perfetti’ di un percorso artistico e anche umano, anche quando non mi riconoscevo nei personaggi. Perché un attore deve scindersi da essi. Ma non troppo. E alla fine cerco di raccontare attingendo alla mia esperienza personale con leggerezza e sdrammatizzando un po’…quello che le donne non dicono”.