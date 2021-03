Roma-Napoli, dove vedere la partita in streaming e tv

Continua la preparazione della formazione di Gattuso in vista di Roma-Napoli, che si disputerà domenica sera allo stadio Olimpico: tutti i modi per seguire il match.

- Advertisement -

Il Napoli si prepara in vista della sfida di questa sera all’Olimpico contro la Roma. Gennaro Gattuso vuole sfruttare al massimo la settimana intera di lavoro per poter bissare anche nella Capitale il successo della settimana scorsa in casa del Milan. Non faranno parte della gara Lobotka, Petagna e Rrahmani. Tutti e tre torneranno a disposizione dopo la sosta.

Gattuso ha vari dubbi per il match con i giallorossi. Il primo e’ in attacco, dove ancora non sa se dovra’ far partire titolare Mertens o Osimhen. Le percentuali ad oggi sono a favore del belga ma potrebbero cambiare. Anche se Lozano si e’ ripreso, sulla fascia destra comincera’ Politano, mentre a sinistra provera’ a sfruttare le sue qualita’ capitan Insigne. A centrocampo Fabian Ruiz e Zielinski saranno sicuramente titolari. C’e’ poi Demme che se la giochera’ con Bakayoko. In difesa sulle corsie esterne le scelte saranno obbligate: Hysaj a destra al posto dello squalificato Di Lorenzo, Mario Rui a sinistra. Al centro Koulibaly non si tocca, al suo fianco piu’ Maksimovic che Manolas. Tra i pali ci sara’ Ospina.

Roma-Napoli, probabili formazioni

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Diawara, Villar, Spinazzola; Pellegrini, El Shaarawy; Dzeko.

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Hysaj, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens.

Dove vedere la partita in streaming e tv

Roma-Napoli sarà trasmessa in esclusiva e in diretta tvalle ore 20.45 di domenica 21 marzo, sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite), Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite).

Il match dell’Olimpico potrà essere seguito anche in diretta streaming, mediante Sky Go, su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android, e sul proprio personal computer o notebook. Oppure, sempre in diretta streaming, anche su NOW TV, il servizio live e on demand di Sky, che offre la visione di diversi eventi sportivi, fra cui le partite della Serie A.