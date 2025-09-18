Roller Skating Festival Napoli, presentato il più grande evento di pattinaggio su rotelle del sud Italia

Presentata la terza edizione del Roller Skating Festival Napoli, in programma il 4 e 5 ottobre 2025 sul Lungomare Caracciolo.

Si è svolta questa mattina, presso la Sala Pignatiello di Palazzo San Giacomo, la conferenza stampa di presentazione della terza edizione del Roller Skating Festival Napoli, in programma il 4 e 5 ottobre 2025 sul Lungomare Caracciolo. Un evento che si conferma come il più importante nel panorama degli sport rotellistici del Sud Italia.

A moderare l’incontro è stata la giornalista Veronica Caprio. Sono intervenuti:

· l’Assessore allo Sport e alle Pari Opportunità del Comune di Napoli, Dott.ssa Emanuela Ferrante,

· la referente Federazione italiana sport rotellistici Campania, Delia Scala,

· il Consigliere Federale Nazionale SKATE ITALIA, Massimo Calviati,

· il Presidente Federazione italiana sport invernali Campania – Puglia, Dott. Antonio Barulli,

· gli organizzatori dell’evento, Rossella Montagna e Tommaso Conte.

Assente per impegni istituzionali il Presidente del CONI Campania, Sergio Roncelli.

Le dichiarazioni

Durante il suo intervento, l’Assessora Emanuela Ferrante ha evidenziato:

“Il Roller Skating Festival non è solo il più grande evento di sport rotellistici del Sud Italia, ma una vera e propria rivoluzione nello sport urbano. Dopo il grande successo delle edizioni precedenti, che hanno visto la partecipazione di migliaia di appassionati ed un crescente coinvolgimento delle scuole e delle associazioni sportive locali, quest’anno il Festival si presenta con un format ancora più ricco e articolato.

Abbiamo condiviso con l’organizzazione l’opportunità di potenziare l’offerta con nuove aree tematiche, laboratori gratuiti di avvicinamento agli sport rotellistici dedicati ai bambini, incrementando le competizioni ufficiali, che quest’anno saranno ben 6, con la partecipazione di atleti provenienti da tutta Italia.

Napoli si conferma così un laboratorio di innovazione sociale e sportiva, con il quale promuovere un approccio multidisciplinare, che valorizzi tutte le discipline sportive capaci di unire movimento, creatività e inclusione.

Il Comune crede fermamente nello sport come motore di comunità e benessere, e con questa manifestazione vogliamo aprire nuove strade per far vivere la città in modo attivo, sostenibile e partecipato. È tempo di far rotolare Napoli verso un futuro dinamico, inclusivo e all’avanguardia.”

Gli organizzatori del Festival, Rossella Montagna e Tommaso Conte, hanno dichiarato:

“Siamo entusiasti di presentare la terza edizione del Roller Skating Festival, un evento nato con la volontà di portare lo sport a rotelle nel cuore della città, rendendolo accessibile, inclusivo e spettacolare. In questi anni il Festival è cresciuto grazie alla passione di tante realtà locali e nazionali, e quest’anno abbiamo voluto alzare l’asticella: più gare, più attività gratuite, più coinvolgimento per le famiglie e i giovani.

Crediamo nello sport come strumento di trasformazione urbana e sociale, e Napoli si sta dimostrando terreno fertile per questa visione. Aver portato qui il Campionato Italiano di Maratona è stato un riconoscimento straordinario per la città e per il movimento. Inoltre, il Roller Skating Festival è oggi un appuntamento nazionale ufficialmente riconosciuto Trofeo da Skate Italia, a conferma della sua rilevanza e della sua crescita costante.”

Il Presidente FISI Cam-Pug, Antonio Barulli, ha annunciato con entusiasmo:

“Anche quest’anno siamo presenti al Roller Skating Festival con lo skiroll e il biathlon (con le carabine). Crediamo molto in queste discipline estive, che permettono di coniugare mare e montagna in una continuità sportiva. Lo skiroll offre la possibilità di essere praticato in città e in scenari splendidi vicino al mare, partendo dall’area flegrea fino ad arrivare alla costiera amalfitana.

Proprio in questi giorni si sta disputando una gara di Coppa del Mondo a Roma, e il nostro obiettivo è portare l’anno prossimo una tappa di Coppa Italia qui in Campania, con l’ambizione di approdare successivamente alla Coppa del Mondo. Eventi come il Roller Skating Festival sono fondamentali per creare una cultura sportiva trasversale, accessibile e innovativa.”

Un weekend di sport e spettacolo sul lungomare di Napoli

Il Roller Skating Festival 2025 si svolgerà sabato 4 e domenica 5 ottobre sul Lungomare Caracciolo (altezza Rotonda Diaz) e offrirà un fitto programma di gare ufficiali, attività gratuite, spettacoli, corsi, aree prova, il tutto pensato per sportivi, appassionati e famiglie.

L’evento è organizzato da ASD OneLine Skating School e ASD Sebs Fiera dello Sport, in collaborazione con la FISR – Federazione Italiana Sport Rotellistici e con il patrocinio di Regione Campania, Comune di Napoli, Città Metropolitana, CONI, Sport e Salute, ASL, FISI e Fondazione Cannavaro.

Attività principali:

· Gare ufficiali FISR e competizioni dimostrative

· Campionato Italiano Assoluto di Maratona

· Corsi di formazione per atleti e istruttori

· Discipline inclusive con istruttori certificati

· Spettacoli e contest dal vivo

· Aree prova per bambini e principianti

· Noleggio pattini disponibile in loco

La partecipazione dell’ASL Napoli 1 Centro

Sarà inoltre presente l’ASL Napoli 1 Centro con il Dipartimento di Prevenzione, attraverso le sue due strutture operative:

· UOC Epidemiologia, Prevenzione e Registro Tumori

· UOSD Promozione della Salute e Sorveglianza Nutrizionale

Il personale delle due unità sarà impegnato in attività di counselling breve, distribuzione di gadget e divulgazione di opuscoli, con l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico su importanti temi legati alla salute. Le attività mireranno a:

· Promuovere una sana alimentazione

· Promuovere il movimento e contrastare la sedentarietà

· Promuovere le vaccinazioni dell’adulto

· Prevenire le infezioni sessualmente trasmesse

· Promuovere la diagnosi precoce dell’HIV

· Promuovere lo screening dell’epatite C

· Sensibilizzare sui sistemi di sorveglianza PASSI e PASSI d’Argento

Programma delle competizioni ufficiali

Sabato 4 ottobre 2025

· Ore 08:00 – Campionato Italiano Assoluto di Maratona

· Ore 11:00 – Skate Contest RSF Napoli

· Ore 14:00 – Trofeo Nazionale RSF Napoli – Free Jump

· Ore 17:00 – Trofeo Nazionale RSF Napoli – High Jump

Domenica 5 ottobre 2025

· Ore 09:00 – RSF Sprint Race Napoli – 100 metri su strada

· Ore 11:00 – Trofeo Nazionale RSF Napoli – Roller Cross

Tutte le competizioni sono riconosciute dalla FISR – Federazione Italiana Sport Rotellistici e si svolgeranno con la presenza di giudici federali.

Partner e attività collaterali

Il festival ospiterà anche aree tematiche e attività collaterali grazie alla collaborazione con brand e associazioni sportive:

· Rollerblade, Decathlon, Roxa – test di nuovi prodotti

· Area Hockey in Linea by Decathlon

· Skiroll e attività estive con Snow Club One e FISI

· Prove gratuite di pattinaggio con One Skating School Napoli

Sponsor tecnico: Kaze Club

Partner ufficiali: Acqua Santo Stefano, Snellife, Eurosup Ail, Ass. teniamoci per Mano Onlus distretto di Napoli, SSG security multiservice, Le3p integratori e Glm farma cosmetica.

Info utili

Dove: Lungomare Caracciolo – Rotonda Diaz, Napoli

Quando: Sabato 4 e domenica 5 ottobre 2025

Ingresso libero – Attività gratuite per tutti