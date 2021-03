Roccapiemonte, furto durante pausa pranzo: rubati cellulari per 50mila euro

Roccapiemonte: sabato scorso c’è stato un furto da ben 50mila euro in un negozio di elettronica ed elettrodomestici (effettuato mentre il titolare si era allontanato per la pausa pranzo). Indagano in Carabinieri.

Nel pomeriggio di sabato scorso, sabato 13 marzo, c’è stato un furto con bottino di ben 50mila euro in un negozio a Roccapiemonte (nel Salernitano).

Come riporta “Il Mattino”, il colpo è stato messo a segno in una nota attività commerciale di elettronica ed elettrodomestici di via Galdieri.

Approfittando della pausa pranzo del titolare, i malviventi hanno svaligiato le vetrine dove erano esposti numerosi cellulari.

Sulla vicenda indagano i Carabinieri della stazione di Castel San Giorgio. I militari, non avendo trovato segni di scasso, indagano anche su chi è in possesso di un doppione delle chiavi.